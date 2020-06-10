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安心旅遊團客補助 觀光局同意納入台東綠島和蘭嶼

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
交通部觀光局將在7月1日推「安心旅遊國旅補助方案」，原本台東綠島及蘭嶼不在團體旅遊的離島優惠中，觀光局今天同意將綠島、蘭嶼納入團體補助。本報資料照片
交通部觀光局將在7月1日推「安心旅遊國旅補助方案」，原本台東綠島及蘭嶼不在團體旅遊的離島優惠中，觀光局今天同意將綠島、蘭嶼納入團體補助。本報資料照片

交通部觀光局配合觀光解封，將在7月1日上路的「安心旅遊國旅補助方案」，不過，團體旅遊的離島優惠中，卻沒有台東綠島蘭嶼，引起地方民代及業者表達不公。觀光局今同意將綠島、蘭嶼納入團體補助。

立委劉櫂豪表示，台東的綠島及蘭嶼未納入團體優惠對象，即向交通部及觀光局反應爭取，觀光局今天回應同意辦理將綠島、蘭嶼納入團體補助，並盡速提報修正計畫報院核定。

7月1日起交通部觀光局推出「安心旅遊國旅補助方案」，實施至10月31日，優惠不分平假日皆能適用，其中，團體旅遊優惠方案，離島部分卻只有金門、馬祖及澎湖，台東綠島、蘭嶼及屏東小琉球不在補助範圍，引起地方民代及業者表達不公。

「很不公平！對蘭嶼合法民宿是看的到吃不到。」蘭嶼鄉縣議員黃碧妹說，經輔導後蘭嶼已有11家民宿合法化，業者申請合法，為的就是希望保障旅客權益和能獲得政府優惠方案補助，而團客是大宗生意，沒補助誰會來。

另綠島凱薪飯店、台東凱旋星光酒店董事長特助王益凱說，之前已訂房的團客旅行業者，聽到綠島沒在這波團客補助內，也開始打算取消訂房，改往其他有補助的離島，政府這個方案不但對綠島沒有加分，反而是損失。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，中央這波補助方案，另有針對離島金門、馬祖及澎湖團體旅遊聘請導遊或領隊擔任隨團人員每團每日獎助1500元，他認為綠島及蘭嶼在地導覽人才也應納入獎助，將反應中央做即時修正。

蘭嶼 綠島 觀光局

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