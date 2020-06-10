藝文票券電商適用三倍券 文化部將加碼發「藝fun券」
行政院準備於七月中發放的「振興三倍券」原擬排除電商，但經各部會爭取後，已開放各部會擬定白名單納入電商。文化部指出，考量欣賞藝文展演的觀眾大多事先透過藝文預購票券平台購票，再進入實體的表演場館欣賞演出，所以已爭取並獲同意納入，以藝文展演售票為主的平台為振興三倍券適用商家，以符合藝文展演消費的實際情形，並支持受疫情影響嚴重之藝文展演事業。
兩廳院藝術總監劉怡汝指出，兩廳院售票系統網站變適用於振興三倍券，網站會跟綁定振興券的銀行合作，消費者用信用卡即可使用振興三倍券購票，退票也直接退回消費者的帳戶中。
此外，文化部已編列預算加碼發行限定藝文產業使用的振興三倍券，據了解，此一藝文振興券名為「藝fun券」，明天上午行政院院會公布，下午文化部開記者會說明。
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