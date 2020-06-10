起家厝變順益台灣美術館 陳澄波、郭雪湖經典一次看夠

郭雪湖的「淡江群舟」、陳進的「新娘茶」、陳澄波的「嘉義公園」、席德進的「金門古厝」、李梅樹的「海上晨曦」......在台灣美術史上扮演關鍵角色的數十位前輩畫家，其經典畫作即起於位於台北市中心的順益台灣美術館一次展出，走進台灣人的日常生活。

順益台灣原住民博物館美術分館(順益台灣美術館)，今天中午開幕。該館位於台北北門廣場旁，前身是順益關係企業的「起家厝」—順益行。74年前，順益台灣美術館創辦人林清富父親在此處建立住商兩用的起家厝，一樓賣汽車零件，二樓是住家。74年後，在第三代董事長林純姬的規劃下，此地變身為美術館，展出林清富收藏逾半世紀的台灣畫作。

順益台灣美術館開幕時，順益關係企業在此處舉行員工大合照，「復刻」74年前順益行開幕時的老照片，其中有一名在順益行工作逾半世紀的資深員工，氣氛溫馨感人。

開幕式吸引了許多美術界人士參加，文化部長李永得也親臨致詞。他表示，此地以後有文化部的鐵道博物館(台博館北門館)串連美術館，「這個街區會是台北人、台灣人共同的記憶」。而一個企業家願意以實際的行動「傳承台灣的文化、收藏台灣的記憶」，令他相當感動。

林純姬表示，祖父母酷愛旅行。父親林清富從才十個月大起，每年跟著父母「全台大旅行」，台灣風景之美深刻於心。他事業成功後開始收藏畫作，以台灣風景為主題進行收藏，包括陳澄波、郭雪湖、陳進、李梅樹、林玉山等前輩畫家皆在收藏之列。

她表示，父親希望將近代美術史上最具代表性的畫，根據不同時期收藏，成為台灣美術史的教材。兩年前她決心將「起家厝」轉型為美術館後，父親臉上雀躍的表情，讓她印象深刻。順益台灣美術館常設展收藏12位畫家的作品，包括石川欽一郎、鹽月桃甫、郭雪湖、陳進、林玉山、倪蔣懷、李梅樹、顏水龍、廖繼春、李石樵等，其有6幅被台北市文化局指定「一般古物」，如今都開放給觀眾參觀。

她也透露父親跟畫家求畫「搏感情」的趣事。比方跟李梅樹求畫，林清富總是帶著各種名酒前往李家拜訪，成為「酒友」終於求得李梅樹的畫。而陳進不愛賣畫，林清富保證他只是代陳進藏畫，若陳家後代子孫有需要，一定馬上送回借展，陳進才被說服同意。但陳進只要一賣出畫，總是後悔到徹夜未眠，隔天反悔表示要把畫收回來。