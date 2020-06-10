準備好這兩樣東西！六月底開搶250元限量農遊券

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

新冠肺炎疫情衝擊休閒農場業績，營業額降低七至八成，團客幾乎歸零。隨著疫情趨緩，農委會預計砸下12.5億元，六月底前推出「農遊券」，只要準備好身分證字號跟手機，就可申請250元的電子票券，限量500萬份，每組身分證字號只能領一次，可在各大休閒農場、觀光果園、觀光魚市消費，但不能用於住宿，且限定「跨鄉鎮」使用，鼓勵民眾出遊。

250元電子票券怎麼索取？農委會休閒產業科科長楊欣佳表示，未來將開放取票網站，民眾登入並輸入身分證字號、手機號碼後，會收到一封簡訊，點開簡訊裡面的連結將獲得一組QRcode，就可以消費使用。要注意的是，250元的電子票券沒有設定低消，但也不會找零，建議民眾最好一次使用完畢。

楊欣佳說，很多小朋友或長輩沒有手機，但農業、休閒旅遊多半是親子或大家庭一起出遊，因此一組手機號碼可以登入三個身分證字號，方便家人代為取票，一組身分證字號取過票後，不能重複領取。

楊欣佳表示，取票網站還在測試當中，目前預計最晚六月底會上線啟用，500萬份發完為止。農遊券消費範圍包括休閒農場、觀光果園、田媽媽餐廳、觀光漁市、農民直銷站、森林遊樂區特色店家，或是通過評鑑的農村體驗社區，都可以申請，目前已經有3千多家業者申請加入。

楊欣佳說，農遊券原則上不能使用在住宿上面，因為已經有其他資源在協助住宿產業，希望資源不要重複利用。由於農遊券是希望民眾出門到實體通路消費，因此也會要求「跨鄉鎮」異地消費。

農委會日前調查，休閒農場營業額下滑七成至八成，楊欣佳說，團客影響最明顯，「幾乎為零」，不過現在已經慢慢回溫，團客開始出現，假日散客也變多。為因應後疫情時代，建議民眾多多到自然農場、綠色環境出遊，人潮不會過於密集，又可以放鬆身心。

身分證 疫情 農委會

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