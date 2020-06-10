減重好好吃正餐／營養師400卡料理：紅燒番茄牛肉細粉
許多女生喜歡細粉（冬粉）的口感，但是正在減肥可不可以吃冬粉呢？這也是許多網友在瘦身社團中經常問的問題，讓營養師告訴妳，減肥可以吃的食材還是很多，重點是量的拿捏以及營養是否均衡喔！
控制體重不復胖是長期戰鬥，經常在社群分享營養概念的呂孟凡營養師表示，選擇錯誤且極端的減重方式，只會傷害身體而且更難瘦下來，「最有效的方法，往往也是最簡單的方法」，由呂孟凡營養師親自烹調示範，減重也可以好好放心吃正餐，而且是這麼豐盛美味的紅燒番茄牛肉細粉喔！
【紅燒番茄牛肉細粉】
● 材料
牛後腿腱子心 100公克
牛番茄 70公克
洋蔥 20公克
紅蘿蔔 20公克
小白菜 80公克
薑片 1片
青蔥 1枝
細粉 40公克
植物油 2小匙
湯 滷包 1包
辣豆瓣醬 適量
醬油 2小匙
米酒 1小匙
水適量
● 營養成分分析
總熱量：405.9大卡
碳水化合物：43.0公克
蛋白質：21.8公克
脂質：16.3公克
● 作法
1. 將牛腱肉放入鍋中，倒入可蓋過肉的水量，加米酒、薑片、蔥段，從冷水開始煮至滾，轉小火煮25分鐘，並加蓋悶20分鐘，煮好的牛腱放涼後切成適當的塊狀備用，煮牛肉的水後續可當牛肉湯底。
2. 牛番茄洗淨切塊、洋蔥洗淨切丁、紅蘿蔔洗淨削皮後切滾刀塊、小白菜洗淨後切段備用。
3. 準備大鍋子，熱油後先炒香洋蔥丁、再依序放入紅蘿蔔、番茄、牛腱肉、辣豆瓣醬、醬油拌炒均勻，接著倒入剛剛煮牛肉的高湯，加入滷包，煮滾之後轉小火，加蓋煮1小時即完成湯底。滷包可至一般大賣場或中藥材店購買。
4. 將冬粉及小白菜分別以滾水燙熟。先將冬粉放入碗中，倒入煮好的牛肉湯，再放入料以及小白菜即完成。
● Tips
一次做一人份的牛肉湯不好煮而且非常耗時，建議一次可做多天的份量，想吃時加熱即可。
● 呂孟凡營養師的話
牛後腿腱子心100公克的脂肪只有6公克，比牛肉麵常使用的牛腩低許多，是減重時的好選擇。
牛肉湯冷藏可保存約一週，分批冷凍可以放更久。每次要吃時只要煮冬粉、燙青菜，倒入加熱好的牛肉湯就可食用，非常方便。
冬粉GI值較低，換成等重量的白麵條也可以，熱量差不多但是GI值較高，掌握先吃蔬菜以及蛋白質，最後吃澱粉的原則即可。
※作者介紹：呂孟凡，七年醫學中心臨床營養師經歷，喜歡畫畫、烹飪。在職時營養門診有許多減重成功的個案，同時擔任減重暨代謝手術中心的負責營養師。曾任台大醫院營養師。
【以上摘文選自《健康吃．營養瘦》、作者：呂孟凡、圖文：尖端出版社提供、整理：記者柯意如】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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