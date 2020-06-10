減重好好吃正餐／營養師400卡料理：紅燒番茄牛肉細粉

聯合報 / 文／呂孟凡
呂孟凡營養師示範：紅燒番茄牛肉細粉。圖／尖端出版社提供
呂孟凡營養師示範：紅燒番茄牛肉細粉。圖／尖端出版社提供

許多女生喜歡細粉（冬粉）的口感，但是正在減肥可不可以吃冬粉呢？這也是許多網友在瘦身社團中經常問的問題，讓營養師告訴妳，減肥可以吃的食材還是很多，重點是量的拿捏以及營養是否均衡喔！

控制體重不復胖是長期戰鬥，經常在社群分享營養概念的呂孟凡營養師表示，選擇錯誤且極端的減重方式，只會傷害身體而且更難瘦下來，「最有效的方法，往往也是最簡單的方法」，由呂孟凡營養師親自烹調示範，減重也可以好好放心吃正餐，而且是這麼豐盛美味的紅燒番茄牛肉細粉喔！

【紅燒番茄牛肉細粉】

● 材料

牛後腿腱子心 100公克

牛番茄 70公克

洋蔥 20公克

紅蘿蔔 20公克

小白菜 80公克

薑片 1片

青蔥 1枝

細粉 40公克

植物油 2小匙

湯 滷包 1包

辣豆瓣醬 適量

醬油 2小匙

米酒 1小匙

水適量

● 營養成分分析

總熱量：405.9大卡

碳水化合物：43.0公克

蛋白質：21.8公克

脂質：16.3公克

● 作法

1. 將牛腱肉放入鍋中，倒入可蓋過肉的水量，加米酒、薑片、蔥段，從冷水開始煮至滾，轉小火煮25分鐘，並加蓋悶20分鐘，煮好的牛腱放涼後切成適當的塊狀備用，煮牛肉的水後續可當牛肉湯底。

2. 牛番茄洗淨切塊、洋蔥洗淨切丁、紅蘿蔔洗淨削皮後切滾刀塊、小白菜洗淨後切段備用。

3. 準備大鍋子，熱油後先炒香洋蔥丁、再依序放入紅蘿蔔、番茄、牛腱肉、辣豆瓣醬、醬油拌炒均勻，接著倒入剛剛煮牛肉的高湯，加入滷包，煮滾之後轉小火，加蓋煮1小時即完成湯底。滷包可至一般大賣場或中藥材店購買。

4. 將冬粉及小白菜分別以滾水燙熟。先將冬粉放入碗中，倒入煮好的牛肉湯，再放入料以及小白菜即完成。

● Tips

一次做一人份的牛肉湯不好煮而且非常耗時，建議一次可做多天的份量，想吃時加熱即可。

● 呂孟凡營養師的話

牛後腿腱子心100公克的脂肪只有6公克，比牛肉麵常使用的牛腩低許多，是減重時的好選擇。

牛肉湯冷藏可保存約一週，分批冷凍可以放更久。每次要吃時只要煮冬粉、燙青菜，倒入加熱好的牛肉湯就可食用，非常方便。

冬粉GI值較低，換成等重量的白麵條也可以，熱量差不多但是GI值較高，掌握先吃蔬菜以及蛋白質，最後吃澱粉的原則即可。

※作者介紹：呂孟凡，七年醫學中心臨床營養師經歷，喜歡畫畫、烹飪。在職時營養門診有許多減重成功的個案，同時擔任減重暨代謝手術中心的負責營養師。曾任台大醫院營養師。

【以上摘文選自《健康吃．營養瘦》、作者：呂孟凡、圖文：尖端出版社提供、整理：記者柯意如】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

書名／《健康吃．營養瘦》、作者／呂孟凡、圖／尖端出版社提供
書名／《健康吃．營養瘦》、作者／呂孟凡、圖／尖端出版社提供

減重 減肥

延伸閱讀

端午節來了 營養師教你吃粽子6大原則

端午節如何健康吃粽？營養師：把握三低一高原則

夏天減肥好難？ 營養師私藏TOP10燃脂食材大公開

【食譜】醬燒番茄牛肉。省時的番茄牛肉變化版

相關新聞

三倍振興券將上路 中華郵政規畫全台1299間郵局周六加班

行政院推出的振興三倍券即將在七月十五日上路，其中實體券可到郵局購買，為避免出現如同口罩之亂般的「三倍券之亂」，中華郵政副...

夏日避暑秘境 西北廊道秘境體驗讓你更清涼

阿里山國家風景區由「阿里山公路沿線」、「鄒族文化部落」、「西北廊道地區」三大系統組成，其中「西北廊道地區」保留百年古道、古厝，原始自然風貌凝聚在地深刻情感，濃厚人情味就此展開。

為殺恩人的兇手辯護？德片揭納粹時期「好人」真相

《罪人的控訴》像是一項大型思想實驗的起點，如果你是電影裡的律師，你會如何面對？你又會如何行動？換句話說，這也是一種電車難題，你是要讓列車繼續跑，讓那個已經死去的永遠安靜地死去、傷口安靜地腐爛，還是換軌，讓那些活著的人、那些得利的人，去面對那些醜陋、難堪、張牙舞爪的過去？

好市多7月15停止相片沖洗服務 網友一片哀號：很便宜耶

美式賣場好市多除了販賣物美價廉的日用品、食品外，同時也提供多樣化的服務，因而深受台灣民眾喜愛。然而近日卻有網友po出好市多公告，表示「相片沖洗部7月15日起將停止服務」，令底下網友一片哀號。

台鐵端午連假車票狂賣28.5萬張 各線售票狀況看這裡

台鐵於今天零時起，開放端午節連續假期訂票。台鐵局說，截至今天上午9時止，總計完成16萬7917筆、28萬5524張訂票，放假首日東部幹線長途自強號完售。

準備好這兩樣東西！六月底開搶250元限量農遊券

新冠肺炎疫情衝擊休閒農場業績，營業額降低七至八成，團客幾乎歸零。隨著疫情趨緩，農委會預計砸下12.5億元，六月底前推出「...

減重好好吃正餐／營養師400卡料理：紅燒番茄牛肉細粉

許多女生喜歡細粉（冬粉）的口感，但是正在減肥可不可以吃冬粉呢？這也是許多網友在瘦身社團中經常問的問題，讓營養師告訴妳，減...

減重好好吃正餐／營養師400卡料理：青醬海鮮義大利麵

就算是正在計畫瘦身，正餐還是一定要吃的啊！呂孟凡營養師親自烹調設計的這一道海鮮義大利麵，豐富的海鮮滿足你挑剔的味蕾，有麵...

中央安心旅遊團客補助 台東綠島、蘭嶼吃不到？

交通部觀光局配合觀光解封，將在7月1日上路的「安心旅遊國旅補助方案」，不過，團體旅遊的離島優惠中，卻沒有台東綠島及蘭嶼，兩島議員及飯店業者喊不公平。縣府表示，會反應中央，協助爭取補助方案。

空汙裁罰準則大修 竄改數據罰鍰從1百萬元加重至2千萬元

部分不肖業者避免被發現排放空汙，會在連續自動監測（CEMS）動手腳，造假數據，但過去最多只能罰100萬元，跟非法獲利不成比例。環保署今天公告新的裁罰準則，CEMS數據造假罰鍰大幅提高到2000萬元，另外夜間違規、假日超標、影響學校、繞流偷排等空汙排放行為，也將被加重處罰。

孩子尿液檢查異常 醫師提醒三步驟很重要

目前國中、小學生都有尿液檢查，每年檢驗報告出來有異常的學生，家長擔心急著到醫院找醫師，小兒腎臟科醫師表示，其實大多數的尿液異常並不需要治療，但是仍然需要定期追蹤，家長不必太過焦急。

阿里山夏至體驗日 邀您共賞「日環食」天文奇景

2020年天文盛事－日環食即將於6月21日登場，根據氣象局天文站表示，台灣最佳的觀測地點在嘉義，當天預計將吸引來自各方的...

熱門新聞

準颱風鸚鵡路徑曝光 氣象專家估本周末最接近台灣

健保署首訂醫材「自付差額」上限 九成醫材都將降價

平交道事故暴增！他5年撞死3人狂做惡夢 太太勸別幹了

可進台積電為何還考公務員？ 網揭2關鍵讓鐵飯碗吸引力暴增

大樂透第109054期開獎

大樂透端午加碼首日 12人獨得百萬紅包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。