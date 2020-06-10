減重好好吃正餐／營養師400卡料理：青醬海鮮義大利麵
就算是正在計畫瘦身，正餐還是一定要吃的啊！呂孟凡營養師親自烹調設計的這一道海鮮義大利麵，豐富的海鮮滿足你挑剔的味蕾，有麵有生菜沙拉，就像餐廳套餐一樣豐盛漂亮，而且熱量能控制在400卡上下，每天工作、讀書，過得這麼努力，就是為了「好好吃飯」，現在就來做做看吧！
【青醬海鮮義大利麵佐沙拉】
● 材料
青醬海鮮義大利麵部分
文蛤（帶殼） 10個
草蝦仁 30公克
花枝 50公克
蒜頭 1瓣
義大利麵 40公克
白酒 2小匙
橄欖油 1又1/4小匙
青醬 2小匙
鹽 適量
● 生菜沙拉部分
蘿美生菜 80公克
紅甜椒 25公克
黃甜椒 25公克
小黃瓜 20公克
橄欖油 1小匙
葡萄醋 2小匙
● 營養成分分析
總熱量：406.9大卡
碳水化合物：37.0公克
蛋白質：21.3公克
脂質：19.3公克
● 作法
1. 文蛤事先吐沙完成、花枝洗淨後切圈、將吐好沙的文蛤、花枝以及草蝦仁以滾水燙熟後撈起備用，文蛤燙至殼打開即可，不用全開。
2. 將橄欖油及葡萄醋混勻，蘿美生菜洗淨後切成適口大小、紅黃甜椒洗淨後切塊、小黃瓜洗淨後切片，由於要生吃，建議用自來水洗完、切好之後再以冷開水沖過，淋上油醋醬即可。
3. 義大利麵入加鹽的滾水中煮熟，撈起備用，可加少許橄欖油攪拌避免麵條黏在一起。
4. 蒜頭洗淨後去皮切末，熱油，爆香蒜末，入燙好的海鮮以及白酒稍微翻炒，再加入義大利麵、青醬拌炒均勻，最後以鹽巴調味即可起鍋擺盤。
● 呂孟凡營養師的話
文蛤、草蝦都是熱量較低的蛋白質食物，文蛤20顆以及草蝦仁30公克都各只有40大卡左右，是減重時的好朋友！為了製作方便，本食譜是使用直接購買的草蝦仁。自己在家製作時若不嫌麻煩，可以使用帶殼的新鮮草蝦剝殼後秤重，會比直接購買草蝦仁更新鮮且安心。
一般製作青醬海鮮義大利麵時，是將所有海鮮用橄欖油炒熟，但由於自製青醬的油脂含量已經很高，且本道食譜另外又添加橄欖油於沙拉中，為降低熱量，先將海鮮以滾水燙熟，可以減少原本炒海鮮時油的用量。
由於義大利麵中已經有三種海鮮，再加蔬菜的話會顯得像大雜燴，所以將蔬菜另外設計於生菜沙拉。
※作者介紹：呂孟凡，七年醫學中心臨床營養師經歷，喜歡畫畫、烹飪。在職時營養門診有許多減重成功的個案，同時擔任減重暨代謝手術中心的負責營養師。曾任台大醫院營養師。
【以上摘文選自《健康吃．營養瘦》、作者：呂孟凡、圖文：尖端出版社提供、整理：記者柯意如】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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