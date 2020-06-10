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中央安心旅遊團客補助 台東綠島、蘭嶼吃不到？

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
交通部觀光局配合觀光解封，將在7月1日上路的「安心旅遊國旅補助方案」，不過，團體旅遊的離島優惠中，卻沒有台東綠島及蘭嶼，兩島議員及飯店業者喊不公平。圖／聯合報系資料照片
交通部觀光局配合觀光解封，將在7月1日上路的「安心旅遊國旅補助方案」，不過，團體旅遊的離島優惠中，卻沒有台東綠島及蘭嶼，兩島議員及飯店業者喊不公平。圖／聯合報系資料照片

交通部觀光局配合觀光解封，將在7月1日上路的「安心旅遊國旅補助方案」，不過，團體旅遊的離島優惠中，卻沒有台東綠島蘭嶼，兩島議員及飯店業者喊不公平。縣府表示，會反應中央，協助爭取補助方案。

縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，綠島、蘭嶼排除在團客補助方案外，可能是中央行政方面的失誤，把台東兩個離島歸為台東縣，不像是金門馬祖澎湖為縣級離島，會反應中央做即時修正。

他說，以蘭嶼為例，中央與縣府不容易將當地幾家民宿輔導合法化，中央應該持續鼓勵，讓安心旅遊補助方案挹注蘭嶼，接待更多的團客，綠島也是一樣，有著世界級觀光資源，深受團客喜愛，不該排除。

7月1日起交通部觀光局推出「安心旅遊國旅補助方案」，實施至10月31日，優惠不分平假日皆能適用，其中，團體旅遊優惠方案，離島部分卻只有金門、馬祖及澎湖，台東綠島、蘭嶼及屏東小琉球不在補助範圍。

「很不公平！對蘭嶼合法民宿是看的到吃不到。」議員黃碧妹說，經輔導後蘭嶼已有11家民宿合法化，業者申請合法，為的就是希望保障旅客權益和能獲得政府優惠方案補助，而團客是大宗生意，沒補助誰會來。

議員李數奼表示，屏東小琉球和台東綠島是觀光勝地，尤其暑假旅遊旺季，是遊客人潮最多的時候，如果團客不補助，對島上飯店業者來說是很不公平，政府應該比照離島金門、澎湖及馬祖。

綠島飯店業者王益凱說，之前已訂房的團客旅行業者，聽到綠島沒在這波團客補助內，也開始打算取消訂房，改往其他有補助的離島，政府這個方案不但對綠島沒有加分，反而是損失。

交通部觀光局配合觀光解封，將在7月1日上路的「安心旅遊國旅補助方案」，不過，團體旅遊的離島優惠中，卻沒有台東綠島及蘭嶼，兩島議員及飯店業者喊不公平。圖／聯合報系資料照片
交通部觀光局配合觀光解封，將在7月1日上路的「安心旅遊國旅補助方案」，不過，團體旅遊的離島優惠中，卻沒有台東綠島及蘭嶼，兩島議員及飯店業者喊不公平。圖／聯合報系資料照片

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