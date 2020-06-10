三倍振興券將上路 中華郵政規畫全台1299間郵局周六加班

行政院推出的振興三倍券即將在七月十五日上路，其中實體券可到郵局購買，為避免出現如同口罩之亂般的「三倍券之亂」，中華郵政副總郭純陽表示，目前周六全台有營運的郵局僅284家，且多數只營業到中午，為了方便上班族購買，目前研議規畫在7月18日、25日這兩個周六全面加班，不僅全台1299間郵局都規畫營業外，還將全天候服務。

郭純陽表示，推估大概是三倍券上路首日、隔日，也就是15日、16日，以及當周六(18日)，和第二周的人潮最多，目前規畫是希望每一個民眾到窗口領取的時間可以控制在2分鐘內處理完成，盡量減少民眾排隊等候的時間。

郭純陽表示，依照過去郵局的經驗判斷，周末到郵局辦事情的人，遠比周間要來得多，推估是因為上班族平常上班時間可能沒有空，所以會利用周六休假日來郵局。以此類推，三倍券的領取可能也有同樣狀況，因此規畫在第一個、第二個周六，全台郵局都加班營業。

至於人力部分，郭純陽表示，目前第一線窗口人員約有六千多名員工，內部會再增調行政同仁，另外也會徵用志工，以及勞動部的安心上工方案的臨時人員，預估至少會再增加一千多名人力，希望可以讓三倍券順利發放。

郭純陽也提到，行政院推出的三倍券地圖，每兩個小時就會更新一次，為避免民眾出現資訊落差，現場也會隨時留意庫存狀況，激動調撥。

郭純陽直言，販售三倍券對郵局同仁來說是個壓力，也是多出來的工作，但中華郵政很樂意承擔，也提醒民眾，三倍券的販售時間從七月十五日起，至今年底前都可以，民眾不用急著在前兩周就來郵局購買，建議可以分流。