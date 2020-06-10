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空汙裁罰準則大修 竄改數據罰鍰從1百萬元升至2千萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署空保處長蔡孟裕。記者吳姿賢／攝影
環保署空保處長蔡孟裕。記者吳姿賢／攝影

部分不肖業者避免被發現排放空汙，會在連續自動監測（CEMS）動手腳，造假數據，但過去最多只能罰100萬元，跟非法獲利不成比例。環保署今天公告新的裁罰準則，CEMS數據造假罰鍰大幅提高到2000萬元，另外夜間違規、假日超標、影響學校、繞流偷排等空汙排放行為，也將被加重處罰。

環保署今天修正發布「公私場所固定汙染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，空保處長蔡孟裕表示，此次修法最主要是加重「故意」、「不利敏感族群」、「空汙季期間」的不法空汙排放行為，將考慮空汙影響程度，並新增加重或減輕裁罰事項，據以衡量最終裁罰金額。

蔡孟裕指出，未來會被加重罰鍰的空汙排放行為，包括夜間違規、假日超標、繞流偷排、影響學校、空品不良區、申報不實，但若是首次違規、配合稽查、主動通報改善、未排放空汙的違法行為，則可降低罰鍰。

環保署統計，空汙法107年8月1日修正後，至今只有8件違規行為被處以最高罰鍰，其中台中的宏全國際、三櫻企業因繞流排放挨罰2000萬元；高雄新格發企業及林園先進材料科技、雲林的台化纖維、台塑石化、台中的登嵙、高雄的台化，也各因排放空汙、管理不當發生火災等，被罰500萬元。

新的裁罰準則今天公告上路後，各地環保主管機關將有新的罰鍰金額計算依據。以CEMS造假為例，環保署說，過去有業者竄改CEMS數據，但依照舊的罰鍰公式計算，最多只能罰鍰30萬元，處分過輕，未來有相同違規情形者，可直接以2000萬元的最高罰鍰處分。

另外，位於空品較差的三級防制區工廠，若在空汙季排放戴奧辛超標、又影響學校空品，過去只能罰45萬元，但現在可罰264萬元。

除了調高罰鍰，蔡孟裕說，情節輕微者的罰鍰下限也將調降，例如露天燃燒等情節輕微的個人行為，罰鍰下限由5000元調降為1200元，讓裁罰更符合比例原則。

環保署 超標

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