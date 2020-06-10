孩子尿液檢查異常 醫師提醒三步驟很重要

目前國中、小學生都有尿液檢查，每年檢驗報告出來有異常的學生，家長擔心急著到醫院找醫師，小兒腎臟科醫師表示，其實大多數的尿液異常並不需要治療，但是仍然需要定期追蹤，家長不必太過焦急。

10歲的林小弟因為尿液量減少、全身浮腫，到兒童腎臟科門診就醫，初步檢查發現其腎功能只有約同齡健康小朋友的1/10，於是安排住院做詳細檢查與腎臟切片，確診為免疫性疾病紅斑性狼瘡引發的腎絲球腎炎。經過治療，腎臟功能已有進步，回復約同齡正常兒童的1/3，並持續在門診追蹤。

成大醫院兒童腎臟科醫師陳致嘉指出，每年開學後不久，常會有學校尿液篩檢異常小朋友的家長緊張地拿著報告求診。這些小朋友大部分無法找到特定的腎臟疾病，大多數也不用治療，不過仍需定期追蹤。

學校的尿液篩檢，主要的異常為潛血反應或是蛋白尿。因為這種血尿或有蛋白尿的小朋友往往外觀沒有異常，且少部分可能潛藏有嚴重疾病，所以目前小學一年級，四年級與國中一年級需要接受尿液篩檢。

陳致嘉指出，醫學上定義的血尿，是尿液經過離心沈澱後，在高倍顯微鏡下可以看到超過5顆以上的紅血球。但學校的尿液篩檢大部分使用尿液試紙，利用氧化還原反應檢測是否變色來偵測，所以容易受到食物、藥物、泌尿道感染與尿液放置的時間長短影響；因此，如果學校尿液篩檢有潛血反應，應到醫療院所留置尿液，用顯微鏡觀察是否有過多的紅血球，以確認是否真的有血尿。

至於被認為與許多腎臟疾病嚴重程度有關的蛋白尿，如果只是單次檢驗出蛋白尿，其實並不一定就是有腎臟疾病。

陳致嘉指出，蛋白尿的可能原因有：

1.假性蛋白尿：可能因為蒐集尿液時尿液太濃、沾到糞便、陰道分泌物等問題時發生；

2.暫時性蛋白尿：小朋友在高燒、脫水、劇烈運動、癲癇發作等生理狀態下，可能會短暫出現蛋白尿，只要這些生理狀態解除，蛋白尿也會消失；

3.姿勢性蛋白尿：指的是平躺時無蛋白尿情形，站立時才會有。但這群病患需要長期追蹤；

4.持續性蛋白尿：需要仔細檢查與追蹤。

陳致嘉說，對於學校尿液篩異常來求診的小朋友，要詳細病史詢問與理學檢查、尿液檢查，以判斷小朋友的症狀表現，再決定需不需要進一步安排其他影像學檢查與血液檢查，與必要時可能的腎臟切片檢查。

陳致嘉也提醒學校尿液篩檢異常者的家長不要過度的緊張，可以注意以下幾個重點，即便有較為嚴重的疾病，可以幫助早期發現，早期治療：

1.觀察小朋友是否有高血壓、水腫、肚子痛、泌尿道感染、泡泡尿等症狀，及小朋友有否吃特別的藥物如中草藥，檢康食品等，並回憶家族是否有腎臟疾病或是結石疾病等家族病史。

2.到醫療院所就醫，進一步檢查。

3.配合醫師定期追蹤。