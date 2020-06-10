男子右眼常有蚊子飛 視網膜剝離顯失明

南投縣62歲曾姓男子兩周前發現右眼常看到蚊子在飛，且下半部像被黑幕蓋住一樣，他認為是疲勞引起不以為意。兩天後他與友人打網球，沒想到第一場還沒結束，右眼就突然看不到趕緊就醫，醫師透過眼底鏡檢查，發現他右眼視網膜剝離，趕緊安排手術修補，目前已出院返家。

南投醫院眼科主任何建賢說，視網膜剝離是眼科的急症之一，若沒有立即就醫治療，恐有失明的風險。中老年人、高度近視、眼球受過外傷或曾經手術治療、發炎、有視網膜剝離家族病史都是高危險群，視網膜剝離不會疼痛，但可能會出現突發性飛蚊症（出現大量的黑點或黑影）、閃光、眼前景物直線變扭曲等症狀。

何建賢說，眼球構造是中空的眼球裡面充滿著透明膠狀的玻璃體，大部分視網膜剝離患者，是視網膜發生裂孔，使得玻璃體之液體經由裂孔進入視網膜之下，造成視網膜鬆動、脫落。

若視網膜出現裂孔，醫師會使用雷射治療來固定，預防視網膜剝離。如果沒有立即治療，剝離的時間越久或範圍過大，恐影響視力，甚至導致失明。何建賢主任建議民眾尤其是視網膜剝離高危險群應定期至眼科檢查，養成良好用眼習慣，適度休息，平時盡量避免劇烈運動、避免眼球受到外力傷害，保護好靈魂之窗。