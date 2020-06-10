罷韓成功好傷心 這五句安慰話說了更火上加油

罷韓傳出議長跳樓憾事，震驚社會，對於許多人來說都是雙重打擊，各地陸續傳出衝突事件。諮商心理師公會全國聯合會媒體公關召集人林萃芬提醒，悲憤情緒需要出口，這時候應多關心身邊人的情緒，抱持尊重和接納的態度，多聽他們講話，不宜有挑釁行為，也不要說看似安慰、實為否定的話。

林萃芬表示，選後的跳樓事件，對支持者衝擊很大，既悲傷又憤怒的情緒需要被關注，任何挑釁都可能讓悲憤感激化失控。如果悲憤情緒來自集體，被重複播送的畫面一直勾起、累積，沒有出口之下，會集結成很大的力量，甚至可能集結或抗議。美國最近發生種族歧視事件，有許多表達訴求的激烈行為，從集體悲憤演變而來，值得借鏡。

如果身邊的人有這些情緒，該如何支持和陪伴？林萃芬說，最重要的事是聆聽。悲憤情緒中，人需要出口，若情緒激昂、說很多話，反而是好事，如果沒有抒發出來，很可能會轉為憂鬱情緒。此時聆聽的人不要說太多，可簡單歸納重複他的意思，加上同理心回饋，幫助他鎮定下來。如果觀察一段時間，他還是吃不下、睡不著，或是開始抽菸喝酒，愈來愈激昂，就可能需要專業協助。

林萃芬提醒，千萬不要說：你不要激動、你冷靜一點、不要想那麼多、不關我們的事、不要再說了。這些話看似安慰，其實只會讓對方覺得被否定、不被接納，會更加委屈和壓抑。

每個人狀態和感受不同，應該互相尊重彼此的感受和言論，特別現在處於急性壓力創傷期，不應該否定或辱罵與狀況不同的人，這時候社會上有影響力的人，也可以出來引導大家安頓心情。

林萃芬說，在這樣的創傷事件中，隨著關係親疏遠近，每個人需要的恢復時間都不太一樣。當事人韓國瑜經歷了一連串重大的失落和打擊，許多事情非人可控制，想必現在也有許多自責、震驚、哀痛的情緒需要度過，雖然他有很強大的家庭支持力量，但身為公眾人物，也需要社會大眾多一點同理心。

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