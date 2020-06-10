台灣獨門新冠肺炎中藥方 最快7月前進軍歐美

全球新冠肺炎疫情嚴峻，台灣中醫團隊研發獨家新冠肺炎中藥方，經研究發現可阻斷病毒感染、抑制細胞激素風暴出現，且不含各國管制的中藥成分，最快7月前進軍歐美。

新冠肺炎延燒全球，中國大陸、韓國紛紛投入中藥療法研發，台灣中醫研究團隊沿用SARS（嚴重急性呼吸道症候群）治療經驗找出獨家中藥配方，5月初公布初步治療成果，患者經用藥，可在8到10天內清除體內病毒。

歷經2個多月臨床使用，中醫師公會全國聯合會今天召開記者會公布治療成果以及「新型冠狀病毒疾病中西醫臨床整合防治計畫」，盼藉由中醫藥方作為預防性用藥，並以中西醫合併療法協助患者及早擺脫病魔。

國家中醫藥研究所所長蘇奕彰表示，有數千年歷史的中醫，在治療疫病方面有豐富經驗，1月得知新冠肺炎屬於冠狀病毒以及中國大陸的病患訊息後，中醫界認為可能和SARS疫情類似，當時當時便超前部署、擬定治療策略以及獨家中藥配方，針對輕症、重症、危重症、恢復期患者給予不同藥方。

蘇奕彰說，研究團隊發現，多數病人在中醫介入後，發燒症狀緩解，心跳、血壓也明顯穩定，8到10天就能三採陰性出院，且無任何副作用；進一步研究發現，中藥能阻斷患者朝重症發展，並加速痊癒速度，同時減少復陽、重症後肺纖維化等併發症，某些中藥成分還能和病毒上的棘蛋白結合，避免病毒複製、防止免疫系統失控，幾乎等同疫苗效用。

參與治療的三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉表示指出，截至目前，全台共有21名個案接受中醫藥治療，包括1名危重症、5重症、15輕症，已全數康復出院，從用藥到解除隔離僅約8天，沒有藥物不良反應，肝腎功能等指數均正常，患者也認為在治療過程中身體很舒服、沒有不適感。

黃怡嘉說，疫情期間曾收治一對夫妻，丈夫先確診住進加護病房，太太10天後也確診住進加護病房，夫妻兩人都是慢性疾病共病患者，屬於重症高風險族群，原本以奎寧治療，但都出現心臟不適副作用，後來二人同時接受中藥治療，均在8天後三採陰性、同一天解除隔離，夫妻歷經長時間隔離治療，出院時相擁而泣。

國家中醫藥研究所副所長邱文慧表示，根據研究，中藥複方會和棘蛋白結合，在第一線阻斷病毒感染、抑制病毒複製，同時抑制細胞激素風暴出現，其中「黃芩」、「魚腥草」是清除病毒關鍵成分，「黃芩」更同時兼具抑制細胞激素風暴效果，但這些藥方單獨使用效果都沒有複方好，因此仍須進一步驗證。

蘇奕彰說，研究團隊將這款中藥方命名為「臺灣清冠一號」，已於5月完成中藥廠非專屬授權，由於國內疫情趨緩，將規劃外銷至疫情嚴峻國家，擬定處方時特地將多國管制的毒劇藥如麻黃等拿掉，最快7月前進軍歐美，盼協助各國控制疫情。