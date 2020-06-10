端午節來了 營養師教你吃粽子6大原則

端午節來了，各式粽子十分美味，但如何吃才不致造成腸胃負擔，吃得好又營養， 營養師提出吃粽子的6大原則是，先吃青菜再吃粽、主食用五穀米取代純糯米、用筍丁、香菇取代蘿蔔乾、以瘦肉或豆干取代五花肉、勿以豬油當拌餡及減少沾醬食用，和一天以一顆為限。

台中市長安醫院為了提供民眾夏季飲食指引，上午特別邀請知名日本料理餐廳廚師示範夏季料理的作法，並請到該院肝膽腸胃科主任余承儒和健管中心主任陳正杰到場指導。

營養師劉玲汝指出，每顆粽子的熱量達4百大卡以上，相當於1碗飯，因此建議每天食用勿超過1顆，而且食用前最好能先吃青菜，以及用五穀米取代純糯米、用筍丁、香菇取代蘿蔔乾才能好消，至於以瘦肉或豆干取代五花肉，以及勿以豬油當拌餡及減少沾醬食用，都能減少油脂攝取，不致負成腸胃負擔，和過多的熱量。

余承儒指出，夏季微生物繁衍迅速，建議民眾購買食材時要注意儲存的環境、包裝是否完整、冰箱冷藏和冷凍的溫度是否足夠等，以及家中使用的砧板最好生和熟的食材分開使用，才能避免交叉感染。

陳正杰也呼籲民眾，每年的無痛腸胃內視鏡檢查同樣不可或缺，唯有透過早期發現病兆、早期接受治療，相對它的癒後也會更好。腸胃保健，從平日做起。

兼六園日本料理鐵板燒主廚蔡昌志現場提供夏日料理建議及烹飪示範，也一飽民眾口福。