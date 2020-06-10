卅歲男包皮反覆發炎讓小便分叉 原來是血糖惹禍

男性包皮、女性泌尿道反覆發炎均相當惱人，而這可能與血糖控制不佳有關。醫師表示，控糖不佳可能降低人體免疫力與傷口癒合能力，男性包皮位置與女性泌尿道的感染發炎風險更甚，因此提醒民眾積極控糖，糖尿病男性如包皮過長或反覆發炎，宜盡早割包皮。

書田診所泌尿科主任醫師殷約翰日前收治一名年僅30歲男性，他近半年包皮反覆感染發炎，患部紅腫疼痛、結疤影響外觀且小便分叉。就醫檢查後發現，其血糖高達350毫克/分升，是正常值一百左右的三倍以上；糖化血色素高達百分之十，遠高於百分之六左右的正常值。

殷約翰說，血糖控制不佳可能影響周邊血液循環，而身體組織倘若循環差、沒有血液帶進充分營養等，可能影響白血球等免疫功能，出現發炎或傷口時就不易痊癒。在泌尿道方面，控糖不佳的男性容出現包皮反覆發炎，女性則容易出現膀胱或尿道反覆發炎。

男性包皮發炎的起因經常源於包皮過長、衛生清潔不佳、抵抗力下降或性接觸等。發炎時可能出現局部紅腫、分泌物、疼痛，並可能於晨間勃起時造成撕裂傷與後續結疤；控糖不佳者因傷口難癒、反覆發炎與結疤，可能使得包皮口變狹窄，排尿困難，且可能因為難以翻開清潔，使疾病更難康復。

殷約翰說，男孩從出生到年老，任何時候感到包皮過長、擔憂清潔與發炎問題，都可以就醫評估割包皮。倘若包皮過長合併有糖尿病，甚至已經出現包皮反覆發炎情形，建議及早割除包皮。

糖尿病控制不佳造成反覆發炎者，首先需要控制血糖；其次，可使用抗生素治療發炎情形；包皮炎反覆發作、包皮環狀結疤影響包皮與龜頭水腫且影響排尿等人，建議進行手術。

割包皮手術可分為傳統包皮環切手術以及自動切割縫合微創手術，傳統手術約耗時半小時，符合條件者有健保給付；自動切割縫合微創手術以用圓筒狀的切割刀及自動縫合釘，同時切割包皮及縫合，耗時為二分鐘，傷口較平整且癒合快，但民眾必須自費。

殷約翰提醒，男性每次小便後，應取衛生紙將包皮擦乾，以減少發炎機率。另外，台灣夏季炎熱潮濕，建議男性減少穿著緊身褲，亦可減少罹病風險。