準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

本周天氣晴朗炎熱，不過唯一變數是位於菲律賓東南方的熱擾動，有可能生成今年第2號颱風「鸚鵡」。氣象主播賴忠瑋表示，目前在菲律賓東方海面的低壓擾動，預估周六、周日(13、14日)最接近台灣，雖然目前資料顯示應該不至於直接影響台灣，不過將會在周末為台灣帶來較多午後雷雨。

賴忠瑋說，這個低壓擾動目前的位置在呂宋島東南方海面上，持續往西北方向移動，明天下半天就會影響菲律賓呂宋島，周六(13日)上半天將脫離呂宋島進入南海北部，周六到周日這段期間最接近台灣，周日下半天從香港及珠江口附近登陸中國廣東。

賴忠瑋表示，預計熱帶擾動在周六(13日)進入南海北部之後，將逐漸增強，不過因為周日(14日)下半天就會再碰觸到廣東陸地，而逐漸減弱消散。因此短短兩天行經海面的時間，是否有機會增強成熱帶性低氣壓或輕度颱風，還有待觀察。

賴忠瑋也提醒，低壓擾動在周五（12日）主要影響菲律賓呂宋島時，台灣附近的偏南風及暖濕空氣就會增加，午後雷陣雨發生的機率也會上升，周末台灣將會是悶熱又容易有午後雷陣雨的天氣，預計前往山區、空曠地區或溪邊活動的話，都要特別注意安全，避免雷擊及溪水暴漲。