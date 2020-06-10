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C肝放著不治療 長庚研究：罹患帕金森氏症機率恐增4成

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
林口長庚動作障礙科暨神經科學研究中心副教授級主治醫師陳柔賢（右）協助帕金森氏症患者復健。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚動作障礙科暨神經科學研究中心副教授級主治醫師陳柔賢（右）協助帕金森氏症患者復健。圖／林口長庚醫院提供

近年國外田野調查發現C肝患者罹患帕金森氏症的比例比一般人高，長庚醫院神經內科團隊，分析10年近8萬名名C肝患者的健保資料，發現及早接受治療的C肝患者，比沒有治療的患者相比，減少4成帕金森氏症罹患機率，該研究也在去年刊登於美國醫學期刊：神經醫學（JAMA Neurology）中。

隨著高齡社會的來臨，各種退化疾病患者增加，其中神經退化疾病更是大宗，以阿茲海默症為最多，其次為帕金森氏症。

林口長庚動作障礙科暨神經科學研究中心副教授級主治醫師陳柔賢表示，帕金森氏症好發於50歲到70歲，常見症狀為顫抖、動作遲緩、僵硬等症狀，困擾日常的生活作習，也常伴隨疲倦、無力感、失智及憂鬱等問題。

陳柔賢表示，誘發帕金森氏症的發病原因至今全世界仍無解，但可能的原因有三，基因、神經發炎、外在環境有害物質等。

林口長庚紀念醫院動作障礙科暨神經科學研究中心黃英儒表示，到目前為止，帕金森氏症僅10%的病人其發病確定和基因遺傳有關，其他大部份病人的發病原因並不清楚。因此在缺乏發病原因或危險因子的情況下，使得帕金森氏症缺乏有效的預防方式。

陳柔賢表示，神經發炎被認為是除了基因以外，最大宗可能的致病原因。近年不少間接證據指出，C肝病毒是造成帕金森氏症的原因之一，國外透過動物實驗也證實C肝病毒會侵襲腦部，特別是腦幹使其神經發炎。

為了證實各種推論與證據，長庚醫院神經內科研究團隊從2003至2013年台灣的健保資料庫中，找到24萬多位曾得到C型肝炎的病患，再以最嚴謹的方式從中分出各項條件匹配的兩組各3萬多人：一組是曾經接受干擾素治療；另一組是未曾治療過的，再追蹤這10年間各組的帕金森氏症的發生率。

陳柔賢表示，結果發現曾接受治療的C型肝炎病患，發生帕金森氏症的機率為千分之4.06，明顯低於未曾治療的病人發生機率為千分之5.51，而且兩組的差異隨時間的增長而遞增，第5年的差距比約30%，第10年則為36%。

換句話說，經過干擾素清除C型肝炎病毒的病人，得到帕金森氏症的機會，明顯低於未治療而體內仍有病毒的病人。這結果更進一步證實了C型肝炎和帕金森氏症之間的關聯性。

黃英儒表示，這項研究的成就是距離預防帕金森病的可行性再向前進了一大步，後續還需要許多研究來更深入的了解其機轉及各項危險因子的共通點，同時呼籲為降低帕金森氏症的發生機率，罹患C肝的患者應盡早接受治療。

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