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星宇航空7/1開航沖繩宿霧有變數 今晚開賣紀念T限700件

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空日前證實日本第一個航點為沖繩。圖／星宇航空提供
星宇航空日前證實日本第一個航點為沖繩。圖／星宇航空提供

準備開搶！星宇航空購物網站「星宇小舖」今晚9時首賣紀念T恤，黑、白兩款限量。星宇航空說，限量700件售完為止。至於原先預計7月1日開航沖繩和宿霧航線，星宇航空說受到兩地疫情尚未解封影響，確定延期，開航時間未定。

星宇航空公關長聶國維說，當時跟日本國土省申請開航沖繩航線，一定要有個日期，所以表訂7月1日開航，但真正開航日期仍要視疫情發展，因為日本和台灣兩地都尚未解封，「截至目前開闢沖繩是有困難」，會陸續觀察，目前沒有明確開航時間。

至於同樣表訂7月1日開航的宿霧航線，聶國維說萬事都具備，人員派遣、辦公室也都找好，可惜礙於同樣尚未解封，開航時間也未定。

另外，針對星宇對三個航點復飛規畫，澳門航線6月1日起，每周二、五、日飛航；台北到檳城則於6月11日起，每周四飛航；峴港航線則暫停至6月30日。

聶國維說，澳門會繼續維持每周三班飛航；明天復飛的的檳城航線，因為馬來西亞國家安全理事會臨時要星宇提出復飛申請，目前還未得到對方正式回覆，等待申請核可中，所以檳城延至下周四18日復飛，皆已通知旅客。峴港航線則暫無復飛時間表。

星宇航空昨在粉專上宣布今晚9時開賣星探者紀念T恤，共有黑白兩款，黑色是飛船款、白色是蛋寶款，每件690元，分為S、M、L、XL四個尺寸。

星宇說，將蛋寶E-BOY穿上身真的很帥，雖然星宇還沒有發展航太旅行載客服務，但不代表不能懷抱遠大的夢想，讓宇宙遨遊的小小心願長植於心，期待夢想成真的那天。對於開賣訊息，網友紛紛在底下表示期待，不過面對網友詢問是否有孩童款，星宇則表示曉同款已在實體活動中售完。

對此聶國維說，先前曾經在安全影片發表會時製作一批雷同款式，今天再有一批衣服上架，量數確實不多，全部700件左右。之後會針對星探者角色，推出各種周邊。至於品項有哪些，他說賣個關子，透露會朝新奇有趣的品項發展。

星宇航空「星宇小舖」今晚首賣紀念T恤。圖／取自星宇航空粉專
星宇航空「星宇小舖」今晚首賣紀念T恤。圖／取自星宇航空粉專

航線 沖繩

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