台鐵端午連假車票狂賣28.5萬張 各線售票狀況看這裡

台鐵於今天零時起，開放端午節連續假期訂票。台鐵局說，截至今天上午9時止，總計完成16萬7917筆、28萬5524張訂票，放假首日東部幹線長途自強號完售。

台鐵說，請完成訂票的旅客，務必在兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將在6月12日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請參閱台鐵局訂票網頁剩餘座位查詢功能。

因應端午連假疏運旅客需要，台鐵局自6月24日起至6月29日六天期間，全線加開各級列車總計114班、加掛車廂486輛，於6月10日零時起，開放網路及電話語音訂票。另為加強疏運旅客，開放新自強號每列次於乘車當日限量發售120張無座票。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況

(一)台北往花蓮、台東方向

往花蓮6月24日12時以後至6月25日18時以前，長途自強號座位已售完。

往台東6月24日及6月25日，長途自強號座位已售完。

(二)台東、花蓮往台北方向

6月28日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況

(一)台北往高雄方向

6月24日13時至6月25日11時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

6月28日9時至17時長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況

(一)高雄往台東方向

6月25日12時以前長途自強號座位已售完。

(二)台東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花對號區間快車預訂概況

6月25日台北往花蓮5686次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

另6月24、25、27、28日東線六班實名制列車，將於明天零時起開放3月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。