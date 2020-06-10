好市多7月15停止相片沖洗服務 網友一片哀號：很便宜耶

美式賣場好市多（Costco）除了販賣物美價廉的日用品、食品外，同時也提供多樣化的服務，因而深受台灣民眾喜愛。然而近日卻有網友po出好市多公告，表示「相片沖洗部7月15日起將停止服務」，令底下網友一片哀號。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張好市多公告，上面寫著「自2020年7月15日起，相片沖洗部將停止現場及線上收件服務。之前的訂單請於2020年8月15日前至賣場取件。」

看見此公告，網友紛紛留言哀號，「拜託不要停！」、「我要趕快去洗」、「時代的眼淚」、「看來很多人不知道很便宜，而且還可以上傳網路去印再拿」、「在那裡沖洗很便宜！我也很喜歡在那裡沖洗」。網友也猜測停止服務的原因與人們減少洗照片有關，「是生意不太好嗎？」、「現在都電子化了，照相館都倒的差不多了」。