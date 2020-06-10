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俄羅斯返台民眾解除隔離 盼大啖雞排珍奶解鄉愁

中央社 / 桃園10日電

滯留俄羅斯的台灣民眾及其配偶，上個月26日搭機返台前往檢疫所，到今天已屆滿14天解除隔離，同學們除了感謝政府的協助，也表示回家後，要立刻去買珍珠奶茶雞排一解鄉愁。

為接回因新冠肺炎疫情而滯留俄羅斯的台灣民眾，台灣外交部在日本航空派機協助下，94名國人與2名俄籍配偶上個月26日順利返台，除一名20多歲男學生因二採確診，已經送往醫院隔離治療，其餘同機返台的95人檢驗結果均為陰性，並在今天清晨解除隔離。

部分家屬清晨5時許就已自行開車前往檢疫所，在檢疫所大門口完成登記後進入接回家屬，到了5時50分許，待在房內的檢疫者陸續進行體溫量測及進行酒精消毒等作業，同時依照規劃分梯次乘坐遊覽車前往高鐵桃園站和機場捷運站自行搭車返家。

黃同學表示，疫情爆發時家人都希望他先返台，雖然返台的班機上有一名確診病患，但是因為大家都有做好防護措施，所以比較放心，回台後待在檢疫所的這兩個星期過得很好，感覺也比在俄羅斯安全，也在檢疫所內繼續學校的線上學習課程，至於後續學業如何繼續，還在等待學校的通知。

交換學生蔡同學表示，返台後聽到班機上有一名確診患者大家都很緊張，家人也很擔心，不過在採檢後確認大家都是陰性，才比較放心，雖然一開始很震驚，但評估自己身體狀況是健康的，就比較放心了，今天終於可以回家感到很開心，俄羅斯的遠距教學課程也剛好在本週結束，終於可以開始放暑假，覺得這是個很難忘的交換學生經驗，等一下就要立刻去買珍珠奶茶，好好的慰勞自己一下。

蔡同學的阿姨王女士說，當初看到俄羅斯爆發疫情，家人都很擔心希望她趕快返台，媽媽看著電視甚至著急的哭了，好不容易回來了，同行的班機卻有一名確診患者，讓家人開心的情緒一下又轉為擔憂，心情好像洗了三溫暖，好不容易過完這14天，家人已經準備了蛋糕要為她慶祝。

施同學表示，當初疫情爆發，雖然不會擔心無法返台，但很怕簽證過期，其實自己原本計劃搭乘的班機，還要再晚一些日子才有座位，甚至不確定能回台灣，現在不但人已經在台灣，還提早了許多時間，覺得政府做得蠻好的，也很感謝外交部的辛苦。雖然檢疫所內的生活很不錯，但吃了兩個星期的便當，等一下就要立刻去買雞排和珍珠奶茶。

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