今晴朗炎熱 全台20縣市紫外線都達過量級

中央氣象局表示，今、明兩天，台灣各地及澎湖為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及馬祖、金門有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。紫外線部分，全台20個縣市都達過量級，其中宜蘭、花蓮更屬於危險級，提醒民眾注意防曬。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(晨台灣上空雲層已大幅減少，伴隨的回波也很弱，各地幾無降雨。今、明兩天暖氣團漸增強，各地轉晴時多雲，最高溫又回到35、36度左右，要注意防曬、防中暑。

不過山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今日氣溫：北部22至35度、中部22至35度、南部23至36度、東部22至36度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，周五至下周一(12至15日)仍為炎熱的天氣，熱帶擾動通過呂宋島，南方水氣逐漸增多；周五東南部及屏東有局部短暫陣雨的機率，周六(13日)至下周一降雨範圍擴大，東半部及高屏有局部陣雨；周五起大氣不穩定度提高，午後有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。

吳德榮說，下周二(16日)水氣漸減少，大氣也較穩定，各地為晴朗炎熱的天氣，山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。

吳德榮也提到，根據最新歐美模式模擬顯示，周五、六(12、13日)熱帶雲系由菲律賓東方海面穿過呂宋島，周日已接近廣東、香港附近。而周五至下周一台灣天氣的變化，取決於其是否發展為「輕颱」？及距離台灣的遠近？將造成其所輸送北上水氣量的不同，應持續觀察，並隨時作調整修正。