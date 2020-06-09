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健康保衛站／預防腦中風 兩大殺手要注意

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市報導
衛福部嘉義醫院心臟內科醫師黃英和表示，要注意引發腦中風的兩大隱形殺手。圖／嘉義醫院提供
衛福部嘉義醫院心臟內科醫師黃英和表示，要注意引發腦中風的兩大隱形殺手。圖／嘉義醫院提供

55歲「金鐘視帝」吳朋奉因突發的腦中風猝逝，衛福部嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提醒，引發腦中風兩大隱形殺手分別「高血壓」和「心房顫動」，不可不注意，要從飲食、戒菸和運動等方式預防，更勝於治療。

黃英和說，腦中風是指腦血管因阻塞或破裂造成腦部功能受損，常見的症狀包括突發性的臉歪嘴斜、某一邊的肢體無力和說話不清楚等，嚴重可能導致長期臥床或死亡。

衛生福利部統計，腦血管疾病死亡人數為11520人，為國人十大死因第4位，目前有血栓溶解劑及顱內血管取栓等先進療法可以減少中風的傷害，但仍然有許多患者錯失了治療黃金時間。

依據國民健康署調查，18歲以上國人平均每4人中就有1位罹患高血壓，且高血壓盛行率是隨年齡增加而上升，若不控制好，腦中風的各項心血管疾病風險便增加一倍。

民眾除了平時養成在家量血壓的良好習慣外，也建議限鹽， 一天只攝取2到4公克的鹽，限制飲酒量男性每天小於30公克，女性則小於20公克，還有減重，每減少1公斤體重，減少1毫米汞柱的血壓值。

其他還有戒菸、多吃蔬果，乳製品及全穀堅果類，減少飽和脂肪的攝取量，一周也至少做有氧運動3到4天，每次40分鐘。

另外心房顫動是老年人最常見的疾病，特徵是脈搏完全不規則，時快時慢，但是患者卻不一定有感覺，心房顫動容易引發腦中風，及早治療，便可降低至少一半風險。

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