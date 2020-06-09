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大樂透端午加碼首日 12人獨得百萬紅包
今天是大樂透端午節加碼首日，台彩今晚表示，大樂透頭獎今晚未開出，下期頭獎保證1億元；加碼的百組百萬，今晚開出13組，總中獎注數為14注，其中12組為單注中獎，1組為2注均分。
今年端午加碼，最受民眾歡迎的「大樂透」今天起加碼100組100萬元獎項，總加碼獎金1億元。台彩今晚間表示，大樂透頭獎今晚未開出，加開的100組100萬獎項，100組中開出13組，總中獎注數為14注，其中12組為單注中獎，1組為2注均分，剩下有87組100萬獎項未開出，將於次期(6月12日)繼續加開。
台彩表示，端午加碼期間，民眾購買當期開獎的「大樂透」，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。
若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。
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