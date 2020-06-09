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新竹市衛生局邀插畫家貓小姐Ms.Cat助陣 「百工防疫」化作圖文懶人包

聯合報 / 記者鄧桂芬／新竹即時報導
因應新冠肺炎疫情，新竹市衛生局邀插畫家貓小姐Ms.Cat助陣，以活潑不失雅緻的圖文懶人包，提醒「百工防疫」的重要性，而防疫課第一集就從「住宿餐飲業」起跑。 圖片提供／新竹市衛生局
因應新冠肺炎疫情，新竹市衛生局邀插畫家貓小姐Ms.Cat助陣，以活潑不失雅緻的圖文懶人包，提醒「百工防疫」的重要性，而防疫課第一集就從「住宿餐飲業」起跑。 圖片提供／新竹市衛生局

「小曦局長ｘ貓小姐的防疫課」開張囉！

新冠肺炎疫情促使防疫成為全民運動，特別是百工百業，一旦出現感染病例，停工恐衝擊經濟。儘管國內疫情趨緩了，但國外疫情尚未平息，防疫工作不能停，仍應繼續「順時鐘（中）」跟上防疫新生活運動。

為此，新竹衛生局邀插畫家貓小姐Ms.Cat助陣，以活潑不失雅緻的圖文懶人包，提醒各職場如何跟上防疫新生活運動，協助全民維持健康、好好過生活。

新竹市衛生局局長王宗曦表示，我國防疫工作屢傳「嘉玲（零新增病例）」佳績，但全球目前仍無有效治療方法，且也尚未開發出可預防感染的疫苗，全民仍不可輕忽病毒傳播的危險性。

然而，新冠肺炎疫情不只是衝擊全球的公衛體系，產業經濟也受到影響。如何維持產業持續運作不停擺，「百工防疫」成為關鍵。

因此，新竹市衛生局挑出醫療保健服務業以外的11大重點產業別，包含住宿餐飲業等，將「百工防疫」化作圖文懶人包，為各職場工作的民眾「開課」。

值得一提的是，為打破嚴肅的防疫新生活運動宣導，新竹市衛生局特別與貓小姐Ms.Cat聯名合作。貓小姐Ms.Cat是知名插畫家，喜歡用詼諧的手法畫貓、開貓的玩笑，有不少著作出版，也同時經營粉絲團。

系列懶人包除了有逗趣的貓咪插圖，局長王宗曦也化身小曦局長，以可愛的插圖人物形象，提供民眾各式防疫小叮嚀。而「小曦局長ｘ貓小姐的防疫課」第一集，即鎖定住宿餐飲業。

王宗曦表示，在各大飯店旅館工作的職員，服務期間應維持社交距離，不然就應配戴口罩；房務人員在清潔消毒時則應戴上手套，若發現生病則應在家休息或就醫。

在餐館或小吃店工作的民眾，則是咳嗽應掩口鼻，並且加強手部清潔次數，調理即食品也應戴上消毒過的手套。如果餐桌間有透明隔板或採梅花座，客人用餐時也能更放心。

王宗曦提醒，民眾平時也應做好自主健康管理，只要有發燒症狀，為了自己、家人、和職場同事的健康，務必請假在家休息，能讓你我都安心。

因應新冠肺炎疫情，新竹市衛生局邀插畫家貓小姐Ms.Cat助陣，以活潑不失雅緻的圖文懶人包，提醒「百工防疫」的重要性，而防疫課第一集就從「住宿餐飲業」起跑。 圖片提供／新竹市衛生局
因應新冠肺炎疫情，新竹市衛生局邀插畫家貓小姐Ms.Cat助陣，以活潑不失雅緻的圖文懶人包，提醒「百工防疫」的重要性，而防疫課第一集就從「住宿餐飲業」起跑。 圖片提供／新竹市衛生局
因應新冠肺炎疫情，新竹市衛生局邀插畫家貓小姐Ms.Cat助陣，以活潑不失雅緻的圖文懶人包，提醒「百工防疫」的重要性，而防疫課第一集就從「住宿餐飲業」起跑。 圖片提供／新竹市衛生局
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