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平交道事故暴增！他5年撞死3人狂做惡夢 妻勸別幹了

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平交道事故暴增！他5年撞死3人狂做惡夢 太太勸別幹了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
發生死傷事故是許多台鐵司機的夢魘。示意圖非本人。聯合報系資料照
發生死傷事故是許多台鐵司機的夢魘。示意圖非本人。聯合報系資料照

在今天鐵路節（133周年）表揚大會上，台鐵局長張政源說，去年一般行車事故創新低，按台鐵局統計，去年一般行車事故中，平交道事故占了12起，平均每月一起，而今年截至目前已累計11起。不少台鐵司機向本報表示，現在開車都「怕怕的」，儘管台鐵不斷優化平交道，事故仍層出不窮，希望用路人行經平交道可以多加注意，不要因為衝動損害性命，波及無辜的旅客，更可能對台鐵基層造成難以抹滅的傷害。

一名超過15年資歷的台鐵司機員表示，在自己當上司機的前五年就撞死三個人，第一次就是平交道事故。他說，記得那天晚上開著莒光號，在橋頭到岡山間一處死角彎道，看到一台機車迎面而來卻沒有減速，他一直鳴笛並試圖緊急煞車，但平交道上車燈愈來愈靠近絲毫沒有慢下來跡象，最後那台機車撞上火車後從側邊彈出，接著撞到平交道柵欄水泥柱慘死。

該司機回憶，第二次是自己開著自強號時，有人從軌道上面跳下來；第三次則是開區間車遇到民眾臥軌。「不管哪一次都清楚記得」，他說事發至今已過十幾年，現在想起來還是會心跳加速、會覺得很緊張，在腦海揮之不去，連睡覺都會做惡夢驚醒，自己太太、母親甚至要他「不要當司機了」，希望他能夠轉成現場人員，但礙於責任感，還是想繼續留在工作崗位上。

該司機說，在還很菜、被教導跑車的時候，師傅就曾說過因為平交道不會不見，所以要自己有心理準備，多少會遇到平交道事故，只是自己「遇到的密度真的太高」，有些人跑車這輩子就遇到一次，遇到後馬上退休，甚至有些在退休前都沒有遇到，自己卻在短短五年內頻繁碰上。

「沒有火車會主動去撞人」，該司機說，希望民眾在闖越平交道前都可以三思，因為不僅可能損害生命，也會影響到旅客權益，更有司機員因為目睹事故過程，當場吐出來，除了要花兩天左右時間跑完調查程序，還要接受心靈輔導。

該司機也說，十幾年過去，事故沒有變少的感覺，儘管台鐵等單位努力要改善，但平交道事故無法馬上降到零，「有在做但效果有限」，畢竟再多防範都無法制止故意或是蓄意要闖平交道的人。

他也提醒誤闖入平交道者，千萬要冷靜，如果來不及下來按警告鈴，情急之下就直接把遮斷桿撞斷，畢竟一支竹竿賠不了多少錢，人的性命無價，也盡量不要造成無辜的人困擾。

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