半年事故量直逼去年 火車駕駛產工提平交道改善2.0

根據台鐵局統計，今年截至目前已發生11起平交道事故，才半年就直逼去年整年12起量。對此，全國火車駕駛產業工會日前提出平交道改善2.0，內容希望平交道作動點按不同車種有所不同、紅外線偵測範圍加大、視距不足的平交道提早作動及所有告警動作要讓平交道兩端站接收。台鐵表示，已請相關處室評估可行性。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華說，2007年台鐵太魯閣號到位，當時就提出，希望調整平交道作動點，不能用同一套標準，而是要針對不同車重設計。他說，台鐵車種包羅萬象，從貨物列車到新自強號，時速從60到130公里，有些旅客在平交道等三分鐘，有些等一分鐘列車就通過，應該要讓平交道啟動作用跟列車到達時間相同。

黃隆華說，告警方式也要更新，希望可以裝閃光警示燈。平交道是要告訴用路人火車來了，但現今平交道作用太頻繁，反而沒有起到作用。目前平交道遮斷桿放下來時會有噹噹噹警告聲，行人按緊急按鈕才會有火車來了的警告聲音，若能改成閃紅燈，有強化視覺作用。

黃隆華說也說，目前紅外線增測器範圍轄區不夠大，希望再外擴，當路人或車輛誤闖時還有空間因應。配合告警燈以逆時針紅閃燈，司機員看到就會知道。

黃隆華還說，針對視距不足的平交道，希望提早作動。因為若是直線，司機遠遠能看到，可盡早做煞車準備，但在彎道看到已經來不及。

最後，黃隆華說，希望所有告警動作都要讓平交道兩端站接受告警訊息，現在平交道遮斷桿有無正常作用，只有轄區所屬平交道車站才知道，平交道有障礙物車站甚至會不知道，希望可以連線到兩端站，提早因應作準備，不要只靠司機員臨場反應。

針對上述方案，台鐵局說正在評估中。另外台鐵局說，正辦理平交道防護設備更新案，於去年委託專業顧問公司規劃設計，包含平交道遮斷機、集中監視系統、告警系統與監視錄影設備等，依設備特性整合成不同採購案件，其中遮斷機部分將優先辦理，已進行細部設計，預計今年夠決標，其他案件持續積極規畫中，預計今年10月底陸續完成規畫招標作業。

至於平交道妥善率，台鐵局說，近三年平交道除去年11月12日登寺巷平交道，因電纜絕緣不良肇致事故外，各處平交道防護設備均正常運作，台鐵局為防止類似情形再次發生，已將電纜特性檢查列入每月務必檢測項目，並逐年編列工程預算，採預防性汰換老舊電纜。