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台鐵去年事故創新低 今年4到6月平交道事故卻爆增

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
4月高雄市楠梓區屏山巷平交道事故。聯合報系資料照
4月高雄市楠梓區屏山巷平交道事故。聯合報系資料照

台鐵事故真的變少了嗎？今天鐵路節（133周年）表揚大會上，台鐵局長張政源說，去年重大、一般行車事故創新低。按台鐵局統計，去年一般行車事故有40起，比前年55起少了15起，其中平交道事故占了12起，平均每月一起，而今年截至目前竟已發生11起，台鐵基層感嘆，「也太多了吧！現在開到平交道還要注意輾死人！」

攤開今年統計數字，一月到三月共一起平交道事故。四月起爆增到四起，影響三萬名旅客，其中4月10日，高雄楠梓區屏山巷平交道事故，一台聯結車區闖入和列車碰撞，造成該區間車車頭全爛，波及1萬6千人，台鐵因此向肇事者求償3.2億。

上個月也有三起平交道事故，兩條人命慘死輪下，影響逾7千人；5月16日，台鐵區間車在高雄田尾平交道撞上一名騎腳踏車侵入路線的婦人，影響逾4千名旅客，其中，台南一名國中會考考生還因此遲到，比入場時間慢了十分鐘。這個月迄今也已有三起，影響近7千人；6月4日，台鐵集集美術館彩繪列車，行經集集至水里間的水里平交道處，遭一輛總達客運班車因煞車不及撞上，客運車頭凹陷，擋風玻璃破碎，火車車窗也碎裂，因此誤點40多分鐘。

台鐵上月28日與台鐵企業工會開會，根據本報取得會議紀錄，綜合各處所提危險平交道交叉比對後，選出26處優先改善平交道，不過最終名單仍要與地方政府協調後再公布。明天前各處室也會提出具體改善措施及期程。

針對平交道改善，台鐵局說將於路線複雜或肇事率高處派保全看守，降低用路人闖越並協助處理緊急事件；提供錄影監視系統，讓警務單位裁罰，以有效嚇阻闖越；協調警務單位加強現場違規取締；易肇事平交道，加強現場宣導，保持平交道安全淨空及善用緊急按鈕（按、推、跑）口訣。

對於如此高頻率地發生平交道事故，台鐵司機直言「很頭痛」，因為車子並不會主動去撞人，希望台鐵可以想辦法解決。內部說，往年天氣熱事故也會變多，加上受到疫情影響，恐也是近三個月事故數量暴增原因。

對此，淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢說，事故暴增原因難以推估，不如思考如何降低死傷頻率。平交道是絕對路權，遮斷桿放下來後人、車不能通行，但不能說闖越就要人家命。可思考在遮斷桿放下後預留空隙，或是提早作警示，讓人有機會犯錯，不要變成要命事故。若要徹底杜絕事故發生，還是要進行立體化（地下化或高架化）

台灣鐵道暨國土規畫學會表示，除了優化平交道警示系統，加強宣導也很重要，重點是「要讓行人真的聽進去」。交通部道安會則說，每年都挹注台鐵50萬加強沿線宣導平交道安全，不曾間斷過，但還是有人違規，預期跟投機心理有關，會加強跟地方政府協調。

台鐵今年一到五月平交道事故統計。圖／台鐵局提供
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