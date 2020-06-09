「人間條件6」 火後重生 吳念真：觀眾進劇場是最大鼓舞

「遇到衝撞，就是展現勇氣和態度的時刻。」一場大火燒掉綠光劇團位於八里的布景道具工廠，新製作完成的「人間條件六」布景道具也付之一炬。但導演吳念真表示，「人間條件六」仍如期於八月巡演全台，劇團也不設募款專戶勸募，要用自己的力量站起來，「觀眾進劇場看戲，對我們就是最大的鼓舞。」

「人間條件六」今天中午12時起全面啟售，開票不到3小時，8月底在台北國家戲劇院的四場演出已賣出七成，可見觀眾的熱情。

「人間條件六」原訂於4月全台第3度巡演計畫，因疫情3月底宣布取消4月至6月的所有演出，2千萬票房直接蒸發。劇團3月底進行布景道具重製，歷時2個多月完成，好不容易等到解封，正準備開始排練，所有心血卻被一把大火吞噬。吳念真表示，不只是布景道具，綠光劇團打造了一批新的燈光、場控等舞台設備，也在被惡火「燒得無影無蹤」。

火災消息傳來，吳念真第一時間表示，可以把地契提供給劇團貸款，叫「人間條件六」製作人李永豐安心睡覺。劇團也在短短2日內接獲幾百通來自各界的關心電話，吳念真還接到一位朋友的電話，願意免費提供400坪空間讓綠光、紙風車劇團存放道具。

「疫情期間各行各業都很辛苦」，吳念真表示，劇團決定不主動設立專戶募款，希望以自己的力量站起來。

製作人李永豐則說，「我們會把設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來，排除萬難，如期演出」。綠光劇團團長羅北安也說，綠光1992年成立，那時候是零，現在2020年，「我們一樣從零開始，人都還在，我們一樣重新把它做回來。」

此次火災，也讓劇團開啟新的思考。吳念真表示，在火災之前，綠光劇團已考慮發展虛擬的3D布景，「呈現的方式更活潑，但也需要更高科技的配合。」有鑑於各劇團限於經費往往只能承租違建存放道具布景，他也向文化部建議成立道具布景物流中心，利用閒置空間設置物流中心，土地和建築皆由政府出資，再租給各劇團貯放道具布景。各劇團的道具布景也可藉此一平台互通有無，讓道具充分利用、節省成本。

談到「人間條件六」，吳念真表示，「這是一位身為四年級前段班的人，要告訴五、六、七年級的小朋友，你們所面對的問題我們都懂，想給你們一個鼓勵或靦腆的擁抱。」這也是吳念真人間條件系列最溫暖的一齣戲。

●「人間條件六─未來的主人翁」將於8月28日至30日在台北國家戲劇院首演，10中旬來到台中國家歌劇院，隔週再到高雄衛武營歌劇院，最後11月底在台南文化中心演出。