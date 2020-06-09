房間裡發現一大堆「衣蛾」該怎麼辦？ 內行網教1招：全部消失

一般人的家中就算再怎麼乾淨，一定多多少少都還是會有一些「居家害蟲」，尤其是時常被比喻為「移動的水泥」的「衣蛾」，許多人看到這種蟲都會想盡辦法「解決牠」，但由於衣蛾喜歡出現在潮濕的牆壁及衣服上，因此想從根源消除牠，是相當不容易。對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，家中時常有衣蛾出沒，每次看到都會渾身起雞皮疙瘩，但不知道到底要怎麼做才能根除，於是他就好奇詢問廣大網友「房間裡發現一堆衣蛾怎麼辦？」

原PO在文中表示，不曉得大家有沒有看過一種蟲叫「衣蛾」，有扁平的繭巢，裡面住著一隻長條型的小蟲，每次都會從巢的洞口露出頭來，拖動繭和身軀，只要看到這種蟲都會讓他嚇得渾身不舒服，因此他就忍不住發文問道「請問各位都是怎麼處理這種蟲的？又是怎麼防止這種蟲出現的？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應「去買樟腦丸或是用水蒸式殺蟲劑」、「以我基隆人的經驗，就是房門關起來，開個幾天除濕機就差不多就會全部消失了，這種動物需要在潮濕的環境下才會出現」、「衣蛾連牆壁都會吃，除濕才是正解」、「水煙+除濕機開起來」、「清理過後用酒精或樟腦油噴一噴那幾個常出現的地方，然後這個房間盡量保持乾燥，有除濕機就用，沒有就多放點除濕劑」、「除濕機買2台開下去，樟腦丸買10包塞滿衣櫥」、「水煙殺蟲劑都沒用，你只能一隻一隻抓， 房間必須保持乾燥， 不抓的話他會把你的衣服吃一個洞」。