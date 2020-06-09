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配合國旅大解封 航港局：郵輪跳島行程最快7月中上路

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部航港局副局長劉志鴻今透露，目前已有郵輪業者提案，希望爭取國內跳島行程，從基隆出發到馬祖、澎湖等離島，由於還需經過指揮中心同意，以及相關船員檢疫、消毒流程，預計最快7月中正式推出。圖／報系資料照
交通部航港局副局長劉志鴻今透露，目前已有郵輪業者提案，希望爭取國內跳島行程，從基隆出發到馬祖、澎湖等離島，由於還需經過指揮中心同意，以及相關船員檢疫、消毒流程，預計最快7月中正式推出。圖／報系資料照

受到新冠肺炎疫情影響，國際郵輪禁止靠泊我國港口，基隆港今年計畫有650艘郵輪航次，到目前僅有42艘郵輪航次造訪，基隆市長林右昌為此揚言，要向中央爭取研議國內的各離島的跳島遊程。交通部航港局副局長劉志鴻今透露，目前已有郵輪業者提案，希望爭取國內跳島行程，從基隆出發到馬祖、澎湖等離島，由於還需經過指揮中心同意，以及相關船員檢疫、消毒流程，預計最快7月中正式推出。

實際上，配合七月即將上路的安心國旅補助，雲頂郵輪集團近來有意引進7萬5千噸的探索夢號，推出一系列國內跳島行程。

航港局表示，目前建議業者的跳島航線分兩種，其中「海上歡樂假期」，2天一夜或是3天兩夜行程，航行基隆到與那國島海域(不靠岸)，然後回到基隆。

此外，還有「環島跳島遊」，主要規畫三天兩夜，或是四天三夜的行程，基隆出航，行經澎湖、馬祖、金門、花蓮等航線，然後經與那國島海域(不靠岸)，接著再回到基隆。

航港局表示，後續還要看業者的規畫，啟封初期，以海上巡遊、國內跳島郵輪行程為主，避免入境其他地區，實際期程是疫情後續發展而定。

基隆港 郵輪 航港局

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