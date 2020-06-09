國際郵輪靠岸補助解禁！ 航港局：已有8艘核定

受到新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心今年2月初禁止國際郵輪停泊我國港口，不過近期隨著疫情逐漸趨緩，交通部上月底向指揮中心提案，希望可以有限度開放國際郵輪來台靠岸補給，船上工作人員則是依舊不可下船。

對此，交通部航港局副局長劉志鴻表示，指揮中心已核定，目前有8艘以台灣為母港的國際郵輪可來台靠岸加油、加水、補給，不過船上工作人員依舊不可以下船。

根據航港局核定的資料，8艘以台灣為母港的郵輪，其中公主遊輪有三艘，分別是太陽公主、盛世公主、鑽石公主；麗星郵輪2艘，分別是寶瓶星號、探索夢號，歌詩達郵輪也有3艘，分別是新浪漫號、威尼斯號、大西洋號。

根據學者預估，只要可以適度開放靠港，即便遊客不能下船，但補給一次就有300萬元的收入，仍算是筆可觀的收入。

至於金廈小三通已經暫停3個多月，到底何時復航？劉志鴻表示，這還需要疫情指揮中心的指示，不過由於受限於小三通關閉，小三通客運場站的承租業者幾乎都沒有生意可做，目前交通部也在研議紓困3.0，屆時會把這些都納入考量，紓困期限會直到小三通復航為止。

至於國內客輪業者，近期隨著國旅復甦，載客量上升，紓困3.0是否會被排除在外？劉志鴻說，由於補助條件有運量限制，所以目前還是會納入紓困3.0的補助行列，補助期限則是到9月底止。