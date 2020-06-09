端午連假離島疏運夯 航港局預計開航1076航次

端午連假將屆，交通部航港局今宣布，6月24日至29日止，將提供台灣本島與離島間10條航線，預計開航1076航次，可提供25萬5226人次之運能，以滿足旅客需求。

航港局表示，今年受到疫情影響，本島與離島間的10條航線，整體載客量下滑超過五成，其中又以布袋到馬公的載客量下滑最多，原本過去一天有十個航次，如今僅剩下3航次，不過近來隨著國旅復甦，載客量慢慢都有回來，目前布袋到馬公的運量約六、七成滿；富岡到綠島一天平均來回20班次，端午連假期間，船票已幾乎全滿。

航港局表示，去年端午連假期間，差不多也是提供25萬人次的運能，整體載客率約7成左右，今年會視載客情況啟動加班機制。

航港局表示，配合中央疫情指揮中心防疫鬆綁措施，民眾須攜帶身分證件、配合身分查驗，於場站及客船入口處維持量測體溫及戴口罩，進入後若可維持社交距離，就可以不用戴口罩。

為強化船舶航行安全管理，航港局預計17日開始，進行為期三天的載客傳播及海運客運場站聯合督檢，屆時將針對全台含離島地區固定航線載客傳播53騷及海運客運場站5處進行抽檢，所有船舶缺失將於22日前全部複檢完成，以確保航行安全。

此外，航港局今也提到，擁有百年歷史的國定古蹟東莒島燈塔及東引島燈塔，自去年3月起，因整修工程封閉部分設施，現已完成整建工作，即日起全區重新開放參觀，其中東莒島設有靜態文史室，東引島燈塔建置互動多媒體設施，民眾可趁端午連假、暑假期間去探訪。