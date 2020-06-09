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夏季電費破萬！她忍痛「做1決定」秒變2275元：省的很有感

聯合新聞網 / 綜合報導
炎熱夏日不少家庭會開冷氣消暑，不過伴隨而來的是有感電價。示意圖／ingimage
炎熱夏日不少家庭會開冷氣消暑，不過伴隨而來的是有感電價。示意圖／ingimage

炎熱夏日不少家庭會開冷氣消暑，不過伴隨而來的是有感電價，日前有網友表示，家裡是4層的透天厝，每到夏天電費基本上都破萬，不過前幾年忍痛把「大型家電換成1級省電」，最新一期的帳單只要2275元，電費直接少一個零，貼文一出，釣出不少過來人直呼「真的差很多」。

原PO在臉書社團爆廢公社二館」發文表示，住家屬於4層透天厝，1樓電器用品多到嚇人，光冰箱就有2台、三缸水族缸、以及24小時開著的電熱水器、監視系統、廚房的餐廚電器、飲水機、洗衣機等，至於2、3樓有冷氣、水氧機、紫外線驅蚊燈、小型冰箱，4樓規劃成KTV視聽室。原PO提到，除非外出時間長，不然夏天冷氣都不會關，冬天則是開暖氣，電熱水器也懶得關。

這樣使用下來，夏天帳單每期都一萬三左右，冬天則是6千多塊，為了節省驚人的電費，前幾年狠下心把大型電器，像是冷氣、冰箱、洗衣機、電熱水器等，全部換成變頻一級節能，沒想到立刻收穫成果。只見最新一期帳單加起來不到2300元，跟以往相比直接現省1萬元。

對此，網友們紛紛留言回應，「一級變頻真的很省尤其冷氣，我家一樓店面，幾乎全年度冷氣開24小時，夏季最少都三萬起跳，當然包含冰箱那些，只換了冷氣之後價格直接砍半」、「省電家電真的差很多，光開除濕機就很有感」、「觀念真的很重要，很多老人家聽到換家電要先花一筆錢就不要了，然後等帳單來又在哭怎麼那麼貴」、「好誇張哦！我們沒那麼多電器也要1200」、「開越久的越要使用變頻，例如冰箱、臥室冷氣」、「我家也都用一級變頻冷氣，真的超級省電的」。

大型家電換成1級省電，最新一期的帳單只要2275元。圖擷自facebook
大型家電換成1級省電，最新一期的帳單只要2275元。圖擷自facebook

省電 電價 爆廢公社

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