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自費醫材價格不一 這個網站揭露全台醫院收費標準

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
衛福部健保署副署長蔡淑鈴。
衛福部健保署副署長蔡淑鈴。

醫療院所自費醫療器材收費紊亂，衛福部健保署優先針對「健保部分給付、民眾須負擔差額」的醫材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材，訂出民眾差額負擔上限。至於「民眾全額自費」的醫材，健保署過去請醫療院所自主性地將收費登錄於「自費醫材比價網」，近期網站改版，未來醫療院所填報的收費金額若高於同業平均值，將收到提醒。

台灣醫療改革基金會研究員邱珮文表示，醫改會肯定健保署對於民眾差額負擔醫材進行的改革，但憂心，訂定上限可能變相鼓勵原來收費較低的醫院再拉高費用。另外，醫材價值可能逐年走低，如果官方未設計滾動式調整機制，一段時間後，民眾負擔的價格可能仍居於高點。

對此，衛福部健保署醫審及藥材組專門委員黃育文回應，以過去登錄於「自費醫材比價網」的261個健保部分給付醫材為例，高達八成九的品項定價高於健保署新訂定的新制標準；其餘一成一的品項，有的收費與標準相當、有的低於標準，日後的確可能發生少數院所將收費拉高到與標準相當的金額，「但至少，健保署讓醫療院所間的價差縮小了」。

黃育文說，健保署每年會對於市面醫材進行價量調查，盡量讓同功能、同品牌醫材的價差落在一定範圍內，未來也將循這個機制，針對醫材自付差額進行滾動式的檢討與調價。

除了「健保部分給付、民眾須負擔差額」的醫材，市場上還有「民眾全額自費」的醫材。邱珮文表示，全自費醫材價格落差大，病人無法判別一項醫材為疾病治療所必須、還是院所想推銷賺錢，建議健保署訂定自費醫材使用同意書範本，讓醫病溝通時能根據指引敘明療效、風險、副作用等，助醫病間的資訊更加對等。

對此，黃育文回應，全自費醫材並非健保署管轄範圍，但因國內多數醫療院所與健保署有合約，所以健保署過去請醫院自主性地將全自費醫材的收費情形登錄於「自費醫材比價網」。部分醫院填具的醫材費用可能包括醫材加手術費用、部分醫院可能單單只有醫材費用，導致對外開價不一。

有鑑於此，近期健保署改版該網站，設置警示機制，如醫療院所登錄的費用高於同業平均值，將會收到提醒，此時醫療院所就可回頭檢視自己的價格是否合理。

至於是否考慮設置自費醫材的同意書範本，黃育文表示，病人經由手術使用醫材，過去醫事司已公布公版的手術同意書範本，醫療院所執行手術前，會參考官方版本、改良加入相關說明內容。因此目前健保署不考慮針對自費醫材另設計同意書範本。

民眾屆時若想跨院比價，可透過健保署「自費醫材比價網」查詢。

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