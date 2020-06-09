1天賣破30萬張 悠遊卡公司力拼加快PS4造型悠遊卡取貨

這兩天大家見面招呼語都變成「你預購到了嗎？」以PlayStation DUALSHOCK 4無線控制器為造型所設計的造型悠遊卡預購大爆量，截至9日中午12時止，完成預購程序的訂單已有30萬張，悠遊卡公司表示，將與合作夥伴攜手，保持預購通路暢通，並全力提前取貨時間。

悠遊卡公司董事長陳亭如承諾，保證預購將持續至10日晚間23時59分，正與生產廠商協調加快生產速度，希望能讓已經預訂的消費者盡快拿到想要的PS4造型悠遊卡。悠遊卡公司也提醒消費者，在預購期間一定有機會可以買到，網路上有高價轉賣者，需小心受騙。

針對各通路銷售採波段方式進行，悠遊卡公司也解釋，由於各通路在預購流程設計及管理上的不同，採取分段預購可以讓更多人成功地買到商品，也能有效因應高峰人潮，避免瞬間流量讓系統當機不順，悠遊卡公司也將隨時與各通路了解銷售狀況，並即時在臉書粉絲團進行更新。至於有消費者抱怨取貨時間過長，這是因為通路預購需告知消費者預訂之取貨時間，將盡全力加速生產、提前讓消費者取貨。

今日部分通路預購取貨時間已經拉長到2022年初，有網友笑稱：「好像預約了一個時空膠囊給自己。」也有已經預購到民眾互相提醒，預購單要先拍照、影印留存備份，避免感熱紙過太久字體消失。