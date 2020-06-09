台灣疫情大解封 醫籲糖友持續回診勿停藥

新冠肺炎台灣疫情趨緩，雖指揮中心六月七日宣布台灣大解封，但不代表不會再有感染者出現。內分泌新陳代謝科醫師表示，相較於一般人，糖尿病患者本身抵抗力較弱，更易受感染外，至今仍有糖友擔心風險而減少回診，若因停藥或棄打胰島素而導致長時間高血糖，身體保護機制將受到嚴重破壞，恐出現併發症、治癒力也會相對變低。呼籲糖友應定期回診、勿擅自停藥。

彰基體系糖尿病健康e院院長、中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，台灣糖尿病患人數逐年增加，學會估計目前全台約230萬名糖友；而據國健署2018年統計，糖尿病高居國人十大死因統計第5名，不得不慎。

杜思德說，65歲以上的年長者若有糖尿病，易出現高血壓、血脂異常、腎病變等共病，也是嚴重肺炎的高危險群。 據日前中國疫情研究數據顯示，糖尿病患者若罹患新冠肺炎，死亡率較一般患者高；而在2003年的SARS疫情中，糖尿病患者也被發現具有較高死亡率。而患者的血糖高低，普遍認為是預測疾病預後的一項重要因子。

杜思德說，新冠肺炎發生至今，即便台灣五六月份疫情已趨緩，糖友回診數仍偏低，有糖友仍不敢出門、情緒波動大、怕有感染風險而減少就醫，之前更出現患者採血針、酒精棉片用完了也都不回診、不去藥局的情形。但其實血糖控制不佳、自行停藥，反讓自己曝露在更高的危險中。

因此，他建議糖友在後疫情時代，除保持個人衛生，外出還是配戴口罩、勤洗手外，應定期驗血糖、留意血糖水平、規律用藥，並適度運動、保持免疫力，勿受疫情影響就自行停藥。若擔心感染肺炎疑慮，也可與醫師討論，考慮施打流感、肺炎鏈球菌疫苗來增進保護力。另外他也呼籲，糖友不應聽信地下電台的廣告偏方藥來做為治療，以免病情加重。