流感腸病毒疫情將反撲？莊人祥：落實這兩件事應無問題

衛福部疾管署指出，新冠防疫意識深入民心，今年流感就診人次較去年同期大降七成，而腸病毒就診人次更是狂降九成，完全沒進入流行期。外界擔心，流感或腸病毒疫情現在雖在低點，是否將在不久的未來反撲？疾管署副署長莊人祥表示，如果民眾持續落實防疫新生活、接種流感疫苗，應無太大問題。

莊人祥表示，台灣所處緯度是比較靠近熱帶和亞熱帶，一年四季都有流感，不像美國等緯度較高的國家每年只有一次冬春大流行。因此，台灣目前流感人次降低的主要原因，還是因為民眾落實了戴口罩、勤洗手、保持社交距離，所以阻斷傳染途徑。

莊人祥表示，流感每年狀況都不一樣，主要還是要看秋冬流行的病毒株，與當年疫苗選定的病毒株有無吻合。到了秋冬，如果六百萬劑流感疫苗都能即時打到需要的人身上，疫苗株和流行株之間也沒有太大差異，民眾就能夠得到保護力，不需要太擔心。至於腸病毒，莊人祥說，往年也都是五六月到高峰，暑假也比較沒有流行機會，如果能持續落實防疫新生活，應該也不會流行起來。

面對外界關切新冠肺炎病例情況及邊境管制，莊人祥表示，新冠肺炎解除隔離人數達到431人，只剩下5人還沒解除隔離，今天也沒有新增確診病例。目前考慮開放商務人士的國家包括紐西蘭、澳洲、越南、汶萊等疫情風險較低之國家，都在陸續洽談，但還要一些時間。莊人祥說，紐澳說要與疫情相對安全的國家合作推動「旅遊泡泡」，其實也是要九月才開始，因為邊境的開放「不是一蹴可幾」，要慢慢談。