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新冠防疫附加成果驚人 腸病毒十年首見「根本沒流行」

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
為疾病管制署防疫醫師林詠青、副署長莊人祥、疫情中心主任劉定萍指出，新冠防疫意識深入民心，連帶使國內多項疫情大幅下降。記者邱宜君／攝影
為疾病管制署防疫醫師林詠青、副署長莊人祥、疫情中心主任劉定萍指出，新冠防疫意識深入民心，連帶使國內多項疫情大幅下降。記者邱宜君／攝影

新冠防疫意識深入民心，連帶使國內多項疫情大幅下降。衛福部疾管署表示，相較去年同期，今年流感就診人次大降七成，更驚人的是腸病毒就診人次狂降九成，遠低於流行閾值。疾管署疫情中心主任劉定萍表示，這是過去十年來，腸病毒疫情首次出現「根本沒流行」情況。

劉定萍指出，流感相較去年同期，門急診就診人次減少71%，重症病例也少15%。往年腸病毒都在五月進入流行期，但今年腸病毒的健保門急診就診人次「曲線很平」，較去年同期降88.2%，併發重症病例也減少62%。其中腸病毒71型的件數在三月後幾乎沒有，重症更少。

不過，台灣今年漢他病毒出血熱病例較多，今年已有5例，是20年來最多。林詠青表示，漢他病毒出血熱症狀包括發燒、血小板下降、出血，頭痛腹痛嘔吐出血等症狀。致死的原因包括急性腎衰竭病發症，死亡率最高可達一成。

林詠青強調，漢他病毒「不會人傳人」，每年只有零星散發個案，傳染途徑是吸入鼠類分泌物，例如尿意糞便，最重要的預防方式是清除鼠類。提醒民眾如果在住家或工作地發現有鼠類分泌物，清理時要戴手套和口罩，並用稀釋漂白水來消毒。

劉定萍說，今年腸病毒流行閾值是1萬1000人次，但目前才1360人次，距離流行閾值「還非常遠」，表示根本沒有進入流行期，過去腸病毒疫情的監測紀錄當中不曾發生這種情況，可說至少十年內首見。

劉定萍指出，其實不只台灣，香港、韓國、泰國、中國、日本、新加坡的腸病毒都低於流行閾值，因為大家推行戴口罩、勤洗手、社交距離等措施，阻斷了傳播，與新冠肺炎同樣傳染途徑的傳染病也被有效控制。

除了腸病毒和流感之外，在台灣，今年其他受到控制的傳染病包括麻疹（零病例）、侵襲性肺炎鏈球菌感染症（減少四成）、德國麻疹疹（零病例）、百日咳（減少八成）。劉定萍表示，去年麻疹同期曾經有流行，達到一百例，但今年麻疹和德國麻疹都維持零病例，「這是非常不容易的」。

劉定萍表示，目前新加坡馬來西亞等鄰近國家登革熱疫情升溫，台灣的登革熱主要是由境外移入引起，必須保持警覺。目前台灣只有境外移入登革熱54例，由於邊境管制減少人流，以較往年下降67%，台灣本土維持零病例，反觀去年已有20例。

疾管署發言人莊人祥表示，登革熱疫情主要由跨國旅遊帶來，今年因邊境管制，疫情緩和，但進來入境人數有增加趨勢。日前入境人數平均一天700人，最近一兩周增加到每天1000人，旅客以國人為主，也有移工和少數商務客。居家檢疫人數一直維持在9000，移工入境後會住在集中檢疫所，檢疫所都會進行做好環境清潔、孳生源清除。

防疫醫師林詠青表示，登革熱症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節疼痛出疹。核心冠肺炎等呼吸道疾病相比，比較沒有呼吸道症狀。但由於感染初期只有發燒，有可能混淆其他疾病，提醒民眾要告知醫師旅遊史及活動史。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，往年腸病毒在五月進入流行期，今年病例數較去年同期降88.2%，併發重症病例也減少62%。這是過去十年來，腸病毒疫情首次出現「根本沒流行」情況。記者邱宜君／攝影
疾管署疫情中心主任劉定萍表示，往年腸病毒在五月進入流行期，今年病例數較去年同期降88.2%，併發重症病例也減少62%。這是過去十年來，腸病毒疫情首次出現「根本沒流行」情況。記者邱宜君／攝影

腸病毒 疫情 麻疹

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