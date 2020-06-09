不只新冠肺炎防疫有功 腸病毒疫情大降、麻疹零確診

對抗新冠肺炎有功，連帶其他傳染病疫情都下降。疾管署今天公布，流感、腸病毒疫情比2019年同期下降7到近9成；春季是麻疹好發季，今年至今零確診，比去年同期下降百分百。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報表示，受新冠肺炎）疫情影響，民眾防疫意識提升，連帶使國內多項傳染病疫情下降且低於去年同期。

此外，近日新冠肺炎維持零確診，累計443例確診，已有431人解除隔離，剩5人隔離中。

依疾管署監測資料顯示，上週（5月31日至6月6日）國內類流感及腸病毒就診人次，比2019年同期分別下降71.1%及88.2%。流感併發重症人數也明顯降低。今年截至目前腸病毒併發重症確定病例僅5例，也比2019年同期下降6成。

疾管署副署長莊人祥說，腸病毒若要達流行，門急診就診人次要達到1.1萬人次，去年此時已達流行閾值，進入流行期；但現在腸病毒門急診人數僅1360人次，落差相當大，這是10年來同期最低，也是10年來首見到6月還沒有腸病毒流行跡象。

劉定萍說，與新冠肺炎類似傳染途徑的呼吸道疾病或接觸感染的疾病，疫情也都明顯降溫。如春季盛行的麻疹，2019年曾有數起群聚，累計病例數達100例，但今年截至目前個案數為零。德國麻疹也是零確診。侵襲性肺炎鏈球菌感染症、百日咳疫情也都明顯下降。

蟲媒傳染病，如日本腦炎、恙蟲病、登革熱確診病例數也較去年同期下降43%至100%，推測是因為民眾落實戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫措施，加上邊境管制政策，除了阻絕武漢肺炎傳播外，也同時預防感染其他傳染病。

與上述傳染病趨勢不同的是漢他病毒出血熱病例，今年累計5例，較2016至2019年同期（分別為3、0、1、0例）為高。自2010年以來累計19例，以男性12例（佔63%）為多，年齡以40歲以上15例（佔79%）為多。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，近期鄰近國家（泰國、馬來西亞、新加坡）登革熱疫情升溫，且近兩週入境旅客增加，近期就有2例境外移入，請民眾加強防蚊措施，如出現發燒症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊活動史；醫師診治到疑似個案，除了應注意嚴重特殊傳染性肺炎通報外，對於登革熱、屈公病等也應提高警覺。