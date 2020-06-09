「故事」網站創辦人涂豐恩 接任聯經出版總編輯

聯經出版今日宣佈，新任總編輯將由青年學者涂豐恩擔任。

涂豐恩畢業於臺大歷史系及歷史研究所，後赴美留學，獲得哈佛大學東亞系博士學位，曾任職於臺大數位人文中心（前數位典藏中心），並擔任北美臺灣研究學會會長，現任哈佛大學哈佛燕京圖書館博士後研究員（Fong Fellow for East Asian Digital Scholarship）。他也是「故事」網站的創辦人兼執行長。

涂豐恩是在聯經出版發行人林載爵、總經理陳芝宇力邀下，於今年三月上旬確定此一新職，待其哈佛大學工作結束後，將於今年八月就任。

涂豐恩加入聯經團隊後，將在聯經過去的豐厚基礎上，更進一步連結華人學者、作家的思想與智慧，開拓更寬廣的出版形式和領域，展現華人世界的創造力，為中文讀者提供更豐富的出版品。

涂豐恩曾出版《救命》、《大人的日本史》等書，在哈佛大學攻讀博士期間，他創辦「故事」網站，表現出他將人文、歷史普及化與生活化，將知識內容數位化的創意與努力。

選擇投身出版業、加入成立46年的聯經，涂豐恩表示，聯經在臺灣以及中文世界的人文思想發展上，有著十分獨特的地位，他希望能夠延續過去的成績，繼續出版具有影響力的經典著作，也期待與聯經團隊攜手合作，探索知識與內容產業未來發展的各種可能。

聯經出版今年以來在內容的管理營運，除了涂豐恩接任新職，編輯部副總編輯由陳逸華擔任，王聰威擔任聯經創意總監兼聯合文學雜誌總編輯、許俐葳擔任聯合文學雜誌副總編輯，期能持續推出優質內容，以饗廣大讀者。