掃QRcode就知美食景點 深澳躍升智能漁港

新北市瑞芳區有許多著名景點，包含象鼻岩、酋長岩、深澳RailBike鐵道自行車等，每逢假日吸引大量遊客前往，而為讓遊客能更方便掌握當地優惠資訊及美食景點，新北市政府引進Beacon裝置，讓民眾掃QRcode就能得到相關訊息，輕鬆享受漁港吃喝玩樂。

新北市漁業處表示，為改善漁港環境，市府推出「來新北，嗨漁港」計畫，在深澳漁港多處裝置Beacon設備，透過藍芽定位技術，遊客只要進入Beacon訊號區域時，就能透過i-Shopping聰明購App，向手機傳遞各種優惠訊息及美食景點。

民眾只要手在機Google Play或App Store，抑或是在深澳漁港各處掃描QRcode，下載i-Shopping聰明購App，就能夠了解當地美食及各種資訊。

此外，Beacon推播還能告知發放優惠券的店家，以電子優惠券取代傳統紙本，不僅不造成資源浪費，還能達到節約節能的智慧漁港觀光新趨勢。