10幾年來黑鮪魚罕見大豐收 品嘗美味正是時候

宜蘭南方澳漁港的黑鮪魚大豐收，截至目前共捕獲1812尾，比起去年整個黑鮪魚季的800多尾，足足大增近千尾，數量還持續攀升中，是10幾年來未見現象。由於市場供貨充足，價格比去年便宜，民眾品嘗美味正是好時候。

根據蘇澳區漁會統計，今年4月宜蘭出現第一鮪，截至目前為止漁民總共捕獲1812尾，去年整個鮪魚季3個月，也不過800多尾，有可能是因為氣候因素帶來大豐收，漁民笑逐顏開。

拍賣價方面，昨天是每公斤最高480元、最低130元。據了解，去年的拍賣價是每公斤大約5、600元，今年捕獲數量大幅成長，價格也相對便宜。