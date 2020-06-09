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10幾年來黑鮪魚罕見大豐收 品嘗美味正是時候
宜蘭南方澳漁港的黑鮪魚大豐收，截至目前共捕獲1812尾，比起去年整個黑鮪魚季的800多尾，足足大增近千尾，數量還持續攀升中，是10幾年來未見現象。由於市場供貨充足，價格比去年便宜，民眾品嘗美味正是好時候。
根據蘇澳區漁會統計，今年4月宜蘭出現第一鮪，截至目前為止漁民總共捕獲1812尾，去年整個鮪魚季3個月，也不過800多尾，有可能是因為氣候因素帶來大豐收，漁民笑逐顏開。
拍賣價方面，昨天是每公斤最高480元、最低130元。據了解，去年的拍賣價是每公斤大約5、600元，今年捕獲數量大幅成長，價格也相對便宜。
蘇澳區漁會表示，已經10幾年來沒有見過這種現象，有可能是受到氣候環境影響，吸引漁區湧入大量的黑鮪魚；最近市場上供應量充足，價格也不高，在疫情解封之後，歡迎消費者趁機多品嘗美味。
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