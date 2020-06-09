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名字有「龜」免費登龜山島 林佳龍：全台徵「龜友」中

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長林佳龍今則是在臉書上直言，龜其實是非常好的字，有長壽、吉祥的意思，不過「龜」這個字在姓名裡面確實少見，目前除了蔡閨(本名蔡蠵龜)之外，還有舊龜山島民「吳龜雄」之外，其他「龜」友仍持續尋找中。圖／擷取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍今則是在臉書上直言，龜其實是非常好的字，有長壽、吉祥的意思，不過「龜」這個字在姓名裡面確實少見，目前除了蔡閨(本名蔡蠵龜)之外，還有舊龜山島民「吳龜雄」之外，其他「龜」友仍持續尋找中。圖／擷取自林佳龍臉書

龜山島開放觀光即將滿20周年慶，為此交通部觀光局昨天宣布，8月1日當天，只要姓名中有「龜」字的民眾可以免費登島，限額20名，不過活動一公布後，立刻引發熱議，不僅立委葉毓蘭質疑「誰名字會取龜」，不少民眾也質疑條件過嚴苛，儘管東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處昨晚緊急滅火，表示確有其人，不過今卻爆出「吳龜雄」本來就是龜山島民，本來就可以免費上島。

交通部長林佳龍今則是在臉書上直言，龜其實是非常好的字，有長壽、吉祥的意思，不過「龜」這個字在姓名裡面確實少見，目前除了蔡閨(本名蔡蠵龜)之外，還有舊龜山島民「吳龜雄」之外，其他「龜」友仍持續尋找中。

林佳龍說，東北角風管處其實有考慮過擴大辦理的方案，不過因為龜山島具有豐富特殊的生態地貌，對於登島的人數有所限制。他也認為，邀請登島的人數，「不在多少、在於誠意」。

林佳龍表示，誠摯歡迎大家協助邀請名字中有「龜」的朋友，8月1日來龜山島做客，分享美好的體驗，宣傳這個過去被說「台灣走透透，龜山走不到」的神祕小島。

林佳龍也在臉書上推薦10處美麗小島，分別是綠島、蘭嶼、小琉球、七美島、漁翁島、吉貝島、列嶼、東莒島、北竿島、南竿島，歡迎大家安排走訪。

對於不少網友敲網，要觀光局邀請日本藝人龜梨和也來台，林佳龍則是笑說，龜梨和也還不能來台灣啦，粉絲們不要再敲碗了。

龜山島 林佳龍 觀光局

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