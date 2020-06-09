金門爭取台灣虎航飛金門 邀「千年一遇美女空姐」來金

新冠肺炎疫情稍緩，6月7日起全國大解封，離島金門的班機也出現班班客滿的情況，包括立榮及華信航空在6月都持續放大機型及加開班機，金門縣觀光處長丁健剛表示，眼見機位一位難求，目前也請華信航空協助，盼爭取台灣虎航來支援金門航線的輸運，也計畫邀約台灣虎航空姐Rita（高鈺雯）首航金門，她被譽為「千年一遇美女」，可望成功創造話題。

金門的觀光旅遊最近似乎回春了，最近每天的航班經常出現滿載的情況，單日來回的搭載旅客有將近3千多人，其中台北往金門航線搭乘都有超過8成，走在街上，看到不少觀光客的身影。

據了解，華信航空因應國內航線運量需求日益殷切，自6月由台灣飛往金門、澎湖各離島航線大幅增加航班，放大機型、提高班機密度，以實際行動鼓勵民眾搭乘離島班機進行國民旅遊；華信航空表示，其中約百餘班將會放大為104人座的E190或者更大的機型飛航；金門航線也會視旅遊市場恢復速度以及小三通解禁時程，逐步增飛班次。

立榮航空近日也放大機型及加班機，甚至預告下月，每日還會增開多架「大鳥」，詳細資訊。

縣府觀光處近日也積極與民航局、各航空業者加強聯繫，希望趁著「大解封」，可以多增加一些機位，讓更多旅客來金門遊玩。在得知華信航空將以濕租的方式，向同集團的台灣虎航租借飛機，投入馬公與金門航線，丁健剛目前也積極與華信航空協調，盼由他們協助，爭取台灣虎航支援金門航線。