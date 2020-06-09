9縣市發大雨特報 注意雷擊強陣風

請注意大雨、雷擊及強陣風！受到鋒面接近影響，中央氣象局8日針對中南部9縣市發布大雨特報，提醒民眾需注意雷擊及強陣風的發生。9日鋒面東移，午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。10至12日暖氣團增強，各地恢復晴朗，最高溫又回到36度左右，要注意防曬及防中暑。

「9日（週二）鋒面東移，脫離台灣附近，各地轉為多雲時晴，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。」氣象專家表示，「9日後太平洋高壓增強，鋒面又將往北遠離台灣，天氣將逐漸恢復夏季山區午後雷雨的型態。」

10至12日（週三~週五）暖氣團增強，各地恢復晴朗，最高溫又回到36度左右，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

13日低層水氣略增，不穩定度略提高，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，一直到下週末（13~14日）為止，鋒面似乎都將不再南下。

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