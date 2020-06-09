拚經濟！台中購物節7月登場 3萬店家登錄金額上看35億

第二屆台中購物節7月1日登場，台中市經發局長張峯源表示，今年目標要募集3萬店家響應，目前已有1.5萬家實體通路、1.2萬網路店家。去年被批評最多的「台中購物節APP」今年也大力改善，正進行壓力測試，人員實體操作使用加上網路機器人，1.6萬人同步上線很穩定，去年「週週抽」獎項，今年優惠更好是「天天抽」，最大獎預定6月15日由市長盧秀燕公布。

盧秀燕表示，「後疫情時代要拚經濟！」去年時值登錄抽獎消費金額達25億元，今年APP登錄消費金額上看35億元，購物節將結合中央振興「三倍券」推出「加零」方案，詳細內容預計6月15日公布，請民眾拭目以待。

盧秀燕說，防疫解封後更大課題就是怎麼振興經濟，很幸運台中有一個經濟平台，就是去年開辦的「台中購物節」，今年有一個很大特色是「電子化、線上化」，這也是跟著疫情迅速轉型，疫情時網路消費增加，今年商家招募很多是線上商家，並與東森購物、PCHOME商店街結合，今年台中購物節APP也引用大數據分析民眾消費情形，提供最佳使用體驗，呼籲民眾下載，登錄發票抽大獎。

張峯源張說明，今年預計號召3萬以上的店家參與，目前已招募超過2.7萬家，達成率超過90%，剩餘的3000家會在7月1日活動開跑前招募完畢；目前台中購物節APP在公開測試階段，預計6月15日正式上線；此外，今年抽獎加碼「天天抽」，研議推出「振興三倍券結合購物節加碼抽」，相關抽獎辦法6月15日公布。

搭配購物節，六大主題活動，中央七月一日開始發放振興券，和購物節起跑日一致，地方中央互相結合，可以達到更好的振興效果，各局處要注意行銷宣傳，各局處要提出方案，怎麼和振興券結合，

張峯源表示，去年被詬病最多的是「台中購物節APP」，目前測試一打開仍停留在新聞專區、活動專區，為了消費者方便登錄發票，會改良一打開就進入發票掃描區，他自己實測掃描100多張發票，都很穩定；預計招募3萬個商家，民眾不可能一一點進去看介紹，因此會加入「大數據分區」的消費熱點，民眾點熱點就可以看到，每一個行政區現在最夯的商店、那個行政區費金額最高。

盧秀燕表示，去年第一次辦台中購物節，比較生澀，今年APP大改進，會引用大數據，即時看市民消費狀況，從大數據看出消費熱點，消費金額比例，讓每一區的區長、議員都能關心自己轄區的經濟，除了縱軸式辦活動，她提醒「區長角色就是小市長」，橫向區域發展連結也很重要，要思考怎麼振興自己行政區的經濟。

台中購物節目前已在台灣大道公車專用道「秋紅谷站」的候車亭，包裝行銷宣傳，非常亮眼，預計還有市政府、新光遠百站、澄清醫院3站與企業談合作宣傳中，台中火車站、草悟道重點路段都會有羅馬旗。