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議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

上班族女怕日曬缺維生素D 手術併營養治療根除鼻竇炎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童醫院醫師陳忠雄向病人進行衛教(非個案本人)。圖／童醫院提
童醫院醫師陳忠雄向病人進行衛教(非個案本人)。圖／童醫院提

上班族28歲林姓女子，左側鼻子出現鼻塞、嗅覺異常，還伴隨劇烈頭痛，她到童綜合醫院耳鼻喉科就醫，經陳忠雄醫師問診，安排內視鏡與斷層掃描檢查後，確認病人罹患單側鼻竇炎，導致左側鼻腔內積了很多膿性鼻涕，安排進行微創內視鏡鼻竇手術，將鼻竇內發炎病灶清除，手術順利後出院返家。

但病人鼻腔不適與感冒症狀仍反覆發生，陳忠雄醫師研判病人疑似有抵抗力不足的情形，再安排進行血中營養素檢測，發現林女身體內維生素D嚴重不足，僅有9.5ng/mL(正常值30ng/mL~70ng/mL)，導致身體抵抗力嚴重不足，術後再給予補充維他命D3錠劑，來矯正及提升身體的免疫力，終於根除了她的鼻竇炎痼疾。

童綜合醫院耳鼻喉科陳忠雄醫師表示，這位年輕女性病人從事行政工作，為了追求美白很怕曬太陽，很少到戶外活動或運動，多年下來皮膚因為沒有足夠的陽光照射，體內維生素D的生成大量減少，當人體維生素D缺乏時，就容易出現鼻過敏、鼻竇炎或鼻息肉，也容易罹患感冒。

陳忠雄醫師指出，有研究顯示在台灣因為鼻竇炎或其他鼻疾病尋求治療的病人，有八至九成都有營養素不足問題，除了因為現代人生活作息不正常外，還有食物攝取不均衡與偏食，都會造成人體內營養素多寡不平均的後遺症，呼吸道疾病除了應該到醫院進行病症治療外，也可利用營養醫學診斷療法，藉由抽血檢測來發現身體內缺乏的營養素，對症下藥的運用改良飲食或營養補充劑來補足缺乏的營養，以達到對疾病的治療、修復、控制與預防。

陳忠雄醫師呼籲，營養素的補充並非盲目服用，每個人體質與機能不同，需要經過專業醫師的診斷與安排檢測來確認，才能正確和適當的補充身體不足的營養素，也要避免過量攝取而導致其他副作用的產生。

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