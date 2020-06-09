WHO向全球癮君子警示 吸菸者染新冠肺炎風險較一般人高

六七大解封後，不代表不會再有感染者出現，落實「保持社交距離、勤洗手、戴口罩」健康行為是關鍵，但「癮君子」卻可能因一些習慣，無形成為防疫破口，甚至連世界衛生組織(WHO)證實，因吸菸者手指會不斷接觸嘴唇，還喜歡與菸友共抽菸品，吸菸者容易感染新冠肺炎。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，WHO日前於向全球癮君子警示，吸菸者手指及可能受污染的菸品需不斷的與嘴唇接觸，另外，平時下班或休息期間，可見癮君子喜歡三五好友邊抽菸邊聊天，沒有保持適當社交距離，或是有共用菸品的行為，也可能增加傳染的風險。

呂孟穎引用台大醫院家醫科主治醫師郭斐然研究數據，指出抽菸者罹患新冠肺炎重症風險是一般人的2倍之高，據中央流行疫情指揮中心統計，截至六月七日，國內確診443例新冠肺炎個案，其中7人死亡，國健署未來將與指揮中心合作，釐清國內確診者吸菸比例與重症關聯。

因吸菸者可能已經患有肺部疾病或肺活量降低，馬偕醫院家醫科主治醫師黃麗卿解釋，抽菸易造成慢性肺阻塞、肺氣腫或肺部組織病變，一旦肺部纖毛細胞受損，就會造成咳痰能力不好，無法排除痰或異物，就會容易引起肺部感染，會大大增加新冠肺炎患者重症風險。

黃麗卿提醒，一起拒絕菸品，是提升免疫力、阻擋新冠肺炎的不二法門；呂孟穎說，醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局等近4000家合約醫療機構的專業醫師及戒菸衛教人員可提供協助，還有免費戒菸專線0800-636363，制定合適的戒菸計畫，協助遠離菸害，重拾健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康