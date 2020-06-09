跌倒了貼人工皮就會好？ 這些狀況不適合

不小心跌倒了，很多人會貼上人工皮，以為這樣傷口就能「自行痊癒」。但衛福部食藥署在食藥闢謠專區澄清，並不是所有傷口都適合使用人工皮；皮膚科醫師朱思穎則表示，傷口後期使用人工皮可保護傷口再次感染，但若是感染性傷口則不適用人工皮。

人工皮是一種親水性敷料，覆蓋在傷口上能幫助維持傷口的溼潤及吸收傷口的分泌物。朱思穎說，過去認為傷口越乾燥越好，但後來發現傷口過於乾燥反不利於癒合，因此使用人工皮取代傳統OK繃來營造濕潤的環境，以加速傷口癒合。加上因其防水且便利，因此越來越多人受傷後選用人工皮覆蓋在傷口上，營造密閉的環境預防二次感染。

但食藥署表示，若是傷口範圍過大、深度較深的傷口，或是感染性傷口，以及傷口周圍皮膚脆弱、不平整者，都不建議使用人工皮。

至於受傷時要先使用生理食鹽水充分清洗傷口，並將傷口周圍擦拭乾淨，再將敷料覆蓋在傷口上，使用人工皮前建議諮詢醫師該傷口是否適合使用人工皮。

朱思穎則表示，通常不會一受傷就使用，因為儘管已經使用生理食鹽水清洗，可能還有細菌，此時若使用人工皮反而容易造成感染；通常會選擇傷口後期但尚未癒合，仍需要保護時使用。且須注意人工皮吸收分泌物的狀況，若發現有白色鼓起，便須更換，建議不可使用超過7天。

食藥署也提醒，人工皮的貼附範圍須比傷口大二到三公分，才能完全覆蓋傷口，避免傷口分泌物從人工皮邊緣滲出，導致細菌感染。若傷口分泌物增加、疼痛加劇、異味、細菌感染等現象，須立刻停用，並尋求醫師的協助。